Death Stranding 2: Silhouette deutet neuen Charakter an – Enthüllung im Rahmen von ONL 2024?

Auch in diesem Jahr läuten Moderator Geoff Keighley und die teilnehmenden Studios beziehungsweise Publisher mit dem Opening Night Live-Event die Gamescom ein.

Allem Anschein nach dürfen wir uns im Rahmen von Opening Night Live 2024 auf ein Wiedersehen mit Hideo Kojima freuen. Für die entsprechenden Spekulationen sorgte die japanische Designer-Legende selbst. Auf seinem offiziellen X-Kanal stellte Kojima nämlich eine Silhouette zur Ansicht bereit, die recht offensichtlich einen neuen Charakter aus „Death Stranding 2: On The Beach“ zeigt.

Spekuliert wird, dass der besagte Charakter morgen Abend enthüllt wird. Überraschend würde eine solche Präsentation nicht kommen, da Kojima bei Enthüllungen in der Vergangenheit immer wieder auf von Geoff Keighley moderierte Events setzte.

Wer versteckt sich hinter der Silhouette?

Kurz nach der Veröffentlichung der Charakter-Silhouette machte sich die Community daran, die Frage, welcher Darsteller sich hinter dem Ganzen versteckt, zu entschlüsseln. Es dauerte nicht lange, bis die Spieler zu dem Schluss kamen, dass die Silhouette den japanischen Schauspieler Kenjiro Tsuda zeigt.

In der Vergangenheit war der 53-jährige Darsteller und Synchronsprecher in der Rolle diverser ikonischer Rollen zu sehen beziehungsweise zu hören. So verkörperte Tsuda beispielsweise Kento Namai in „Jujutsu Kaisen“, Kishibe in „Chainsaw Man“ oder Isshiki Ōtsutsuki in „Boruto: Naruto Next Generations“.

In der japanischsprachigen Version von „Final Fantasy 7: Rebirth“ wiederum lieh Kenjiro Tsuda dem Charakter Dyne seine Stimme. 2023 war Tsuda zudem im Remake von „Resident Evil 4“ in der Rolle des beliebten Charakters Luis Sera zu hören. Ebenfalls in der japanischen Version des Spiels.

Der Release soll 2025 erfolgen

Ob sich hinter der besagten Silhouette in der Tat Kenjiro Tsuda versteckt, erfahren wir möglicherweise am morgigen Dienstagabend. Opening Night Live 2024 findet von 20 bis 22 Uhr statt. Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch von allen wichtigen Updates und Ankündigungen berichten.

Den offiziellen Livestream und eine Übersicht über die für Opening Night Live 2024 bestätigten Titel findet ihr hier.

„Death Stranding 2: On The Beach“ befindet sich bei den Entwicklern von Kojima Productions in Entwicklung und soll zum Launch exklusiv für die PS5 erscheinen. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen bislang nicht.

Stattdessen sprechen Sony und Kojima Productions bislang nur von einem geplanten Release im Jahr 2025.

