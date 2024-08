Silent Hill 2: Schauriges PS5-Gameplay zeigt Pyramid Head, die Kämpfe und mehr

Heute fiel das Preview-Embargo zum im Oktober erscheinenden Remake von "Silent Hill 2". Dies nutzen diverse Magazine, um uns frische Eindrücke aus der Horror-Neuauflage zu liefern. Ein umfangreiches Gameplay-Video zeigt die PS5-Version in Aktion und präsentiert uns neben dem Kampfsystem auch einen alten Bekannten.

Nachdem Bloober Teams Creative Director Mateusz Lenart vor wenigen Tagen darauf hinwies, dass die finalen Vorbereitungen auf den Release des „Silent Hill 2“-Remakes intern anliefen, wurde es heute endlich konkret. Zum einen versorgte uns Konami mit einem Story-Trailer zum Remake von „Silent Hill 2“. Des Weiteren fiel heute das Preview-Embargo.

Dies wiederum versetzte die internationalen Magazine in die Lage, ihre Ersteindrücke zur Neuauflage des ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlichten Horror-Klassikers unter die Leser zu bringen. Gleichzeitig stehen frische Spielszenen zur Ansicht bereit.

Darunter ein mehr als 25 Minuten langes Gameplay-Video, das uns einen ausführlichen Blick auf verschiedene Elemente des „Silent Hill 2“-Remakes ermöglicht. Beleuchtet werden beispielsweise das Kampfsystem und Teile der Spielwelt. Und auch ein alter Bekannter sorgt wieder für Angst und Schrecken.

Darum entschieden sich die Entwickler für eine neue Kamera

Schon kurz nach der offiziellen Enthüllung des Remakes versprach Bloober Team, die Essenz des Originals aus dem Jahr 2001 so gut wie möglich bewahren zu wollen. Trotz allem wartet im Remake von „Silent Hill 2“ die eine oder andere Änderung auf euch. Darunter die neue Kamera, die euch quasi stets über die Schulter blickt.

Eine Änderung, die es euch ermöglichen soll, die Welt von „Silent Hill 2“ aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben.

„Wenn man ein Spiel mit statischen Kameras entwickelt, hat man als Designer eine bessere Kontrolle darüber, was der Spieler sieht, wohin er geht und so weiter. Der Wechsel zur Third Person-Perspektive war eine Herausforderung“, kommentierte Senior Narrative Designerin Barbara Kciuk die neue Kamera.

Sie ergänzte: „Es ist jedoch eine Gelegenheit für uns, die Welt zu erweitern, den Spielern neue Elemente zu zeigen, die vorher nicht zugänglich waren, einfach die Welt etwas reichhaltiger zu gestalten.“

Käufer der Deluxe Edition legen früher los

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheint am 8. Oktober 2024 für den PC und die PS5. Neben der normalen Fassung bieten Konami und Bloober Team eine Deluxe Edition an. Die Deluxe Edition umfasst zum einen diverse digitale Extras wie den Soundtrack oder das Artbook.

Hinzukommt die Möglichkeit, die Horror-Neuauflage ab dem 6. Oktober 2024 und somit zwei Tage vor allen anderen zu spielen.

Die Inhalte der Deluxe Edition in der Übersicht

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Maske „Pyramid Head“

Maske „Robbie der Hase“

Maske „Mira der Hund“

Zwei Tage früher Zugang

