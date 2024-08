Silent Hill 2: Der Release des Remakes naht – Finale Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Via X lieferte uns Mateusz Lenart, seines Zeichens Creative Director bei Bloober Team, ein kleines Status-Update zum Remake des Horror-Klassikers "Silent Hill 2". Wie Lenart bestätigte, laufen die Vorbereitungen auf den Release im Herbst derzeit auf Hochtouren.

Ende Mai spendierten Konami und die Entwickler von Bloober Team dem heiß ersehnten Remake zu „Silent Hill 2“ endlich einen Releasetermin. Wie bekannt gegeben wurde, erscheint die Neuauflage Anfang Oktober.

Via X (ehemals Twitter) lieferte uns Mateusz Lenart, Creative Director bei Bloober Team, ein kurzes Status-Update zum Remake von „Silent Hill 2“. Wie Lenart bestätigte, biegt das Remake in diesen Tagen auf die Zielgerade ein. Demnach trafen sich die Verantwortlichen von Bloober Team letzte Woche mit Konami, um bezüglich der Veröffentlichung des Remakes die finalen Vorbereitungen zu treffen.

Konkreter wurde Lenart in diesem Zusammenhang zwar nicht. Allerdings können wir wohl mit dem Start der Marketing-Kampagne rechnen, die weitere Details und natürlich Trailer oder Gameplay-Szenen aus der Rückkehr von „Silent Hill 2“ umfasst.

Neue Kameraführung soll die Spielwelt erweitern

Auch wenn es den Entwicklern von Bloober Team laut eigenen Angaben darum geht, den Geist des 2001 veröffentlichten Originals einzufangen, warten im Remake zu „Silent Hill 2“ diverse Neuerungen auf uns. Darunter die komplett überarbeitete Kameraführung, mit der Bloober Team die Spielwelt erweitern möchte.

Im originalen „Silent Hill 2“ setzten die damaligen Entwickler bekanntermaßen auf starre und vorgegebene Kameraperspektiven. Ein Konzept, das im Remake einer modernen Third Person-Perspektive weicht. Dank der neuen Kamera blickt ihr dem Protagonisten James Sunderland in der Neuauflage über die Schulter.

„Wenn man ein Spiel mit statischen Kameras entwickelt, hat man als Designer eine bessere Kontrolle darüber, was der Spieler sieht, wohin er geht und so weiter“, so Senior Narrative Designer Barbara Kciuk. „Es ist jedoch eine Gelegenheit für uns, die Welt zu erweitern, den Spielern neue Elemente zu zeigen, die vorher nicht zugänglich waren, einfach die Welt etwas reichhaltiger zu gestalten.“

Kampfsystem biete mehr taktische Möglichkeiten

Ein weiterer Bereich, der im Vergleich mit dem Original überarbeitet wurde, ist das Kampfsystem. Nach wie vor handelt es sich bei James Sunderland nicht um einen sonderlich erfahrenen Kämpfer. Entsprechend überschaubar fallen seine Fähigkeiten im Kampf aus. Im Remake versahen die Entwickler das Kampfsystem jedoch mit neuen Aktionen.

Diese werden in den Auseinandersetzungen mit den zahlreichen Monstern für neue taktische Möglichkeiten sorgen. Trotz der neuen Aktionen wird sich das Remake im Kampf nicht allzu sehr vom Original abheben. Auch in der Neuauflage soll sich James im Kampf nämlich recht unbeholfen anstellen.

Das Remake zu „Silent Hill 2“ erscheint am 8. Oktober 2024 für den PC und die PS5.

