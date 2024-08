inZOI auf PS5: Die-Sims-Alternative für Sony-Konsole geplant?

Das ambitionierte Life-Simulationsspiel "inZOI" landete in den vergangenen Tagen in zahlreichen Schlagzeilen. Doch wie steht es um einen Launch auf der PS5?

Das von Krafton entwickelte „inZOI“ hat in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt. Als potenzieller Konkurrent zu „Die Sims“ wird es als vielversprechender neuer Titel im Life-Simulation-Genre gehandelt. Das Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert, setzt auf fotorealistische Grafiken und eine immersive Spielwelt, in der Spieler sowohl Charaktere als auch Städte, in denen sie leben, anpassen können.

Bereits jetzt gibt es eine Demoversion des Charakter-Studios auf dem PC. Sie lässt in die Möglichkeiten des Editors hineinschnuppern. Die ersten Reaktionen sind ziemlich positiv und viele Leute fragen sich, ob „inZOI“ auch für Konsolen erscheinen könnte.

Entwickler meldet sich zur Konsolenversion zu Wort

Obwohl eine vollständige Veröffentlichung von „inZOI“ noch aussteht, hat die Demo des Charakter-Erstellers eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung schaffte es die zeitlich begrenzt verfügbare Demo in die Top 100 der am häufigsten genutzten Titel auf Steam.

Die Möglichkeit, realistische Avatare zu erstellen, hat viele Spieler inspiriert, bekannte Persönlichkeiten aus der Popkultur und dem echten Leben nachzubilden. Für das komplette Spiel dürfte einiges an Hardware-Power vonnöten sein, was eine Konsolenversion – vor allem in Hinblick auf die Xbox Series S – fraglich werden lässt. Ausgeschlossen ist sie aber keinesfalls.

Der Entwickler hat längst angedeutet, dass „inZOI“ zwar vorerst für den PC geplant ist, aber eine spätere Veröffentlichung auf Konsolen wie der PlayStation 5 und Xbox nicht ausgeschlossen wird.

In einer Discord-FAQ zum Spiel heißt es: “Es ist derzeit für PC (Steam) angedacht und wird später voraussichtlich auch auf Konsolen wie PS5 und Xbox erscheinen.”

Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde nicht bekannt gegeben – übrigens auch nicht für die PC-Version. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Konsolenportierungen erst nach einer längeren Entwicklungsphase erscheinen werden.

In diesem Zusammenhang spekulieren viele Interessenten darüber, ob die PlayStation 5 Pro, eine noch unangekündigte und leistungsstärkere Version der PS5, notwendig sein könnte, um das Spiel in der vollen Pracht darzustellen. Die Hardware steht vielleicht schon zum Weihnachtsgeschäft in den Läden und scheint einen deutlichen Leistungsschub mit sich zu bringen:

Nutzbar ist „inZOI“ aktuell nur als Character-Studio-Demo, die bis zum 26. August 2024 getestet werden kann. Falls ihr euch selbst betätigen wollt und einen ausreichend starken PC euer Eigen nennt, werdet ihr auf Steam kostenlos fündig.

Weitere Meldungen zu inZOI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren