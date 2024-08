Tomb Raider: Riesige Aufgabe – Amazon über die Entwicklung und die Erwartungshaltung der Fans

Im Interview mit IGN sprach Christoph Hartmann, der Vizepräsident von Amazon Games, über die Entwicklung des neuen "Tomb Raider"-Titels, der sich bei Crystal Dynamics in Arbeit befindet. Das Gespräch drehte sich sowohl um die Arbeiten an "Tomb Raider" an sich als auch die Erwartungshaltung der Anhängerschaft.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Entwickler von Crystal Dynamics an einem neuen „Tomb Raider“ arbeiten. Wie Ende 2022 bekannt gegeben wurde, wird Amazon Games für den Vertrieb und das Marketing des neuen Lara Croft-Abenteuers verantwortlich sein.

Nachdem Amazon Games Ende Juni das Ziel formulierte, sich auf lange Sicht zum besten Publisher überhaupt entwickeln zu wollen, ging Vizepräsident Christoph Hartmann im Interview mit IGN auf die Arbeiten am neuen „Tomb Raider“-Titel ein. Laut Hartmann hatten die Turbulenzen der Embracer Group, die zu Einsparmaßnahmen und zahlreichen Entlassungen führten, im Prinzip keinen Einfluss auf die Entwicklung des „Tomb Raider“-Projekts.

„Soweit ich das beurteilen kann, ist das Studio ziemlich abgeschirmt von allem, was bei Embracer passiert“, so Hartmann. „Die Leute schauen sich natürlich an, was die Muttergesellschaft macht. Aber es hatte nie Auswirkungen auf die Ressourcen, führte nie zu Änderungen im Management. Es geht ihnen also gut.“

Hartmann spricht von großartigen Ideen

Ein weiteres Thema, über das Hartmann im Interview mit IGN sprach, ist die Erwartungshaltung der Fans. Bei bekannten Namen wie „Tomb Raider“ hätten die Spieler laut Hartmann automatisch hohe Erwartungen.

Der Vizepräsident von Amazon Games weiter: „Ich meine, wenn man ein neues Tomb Raider macht, liegt die Messlatte so hoch. Je länger man dabei ist, desto höher werden die Erwartungen. Es ist also eine riesige, riesige Aufgabe, aber es geht voran.“

„Ich meine, es gibt hier einige wirklich großartige Ideen. Natürlich werden wir keine davon mit Ihnen teilen. Auch wenn wir das gerne würden. Aber es läuft gut, es geht voran“, ergänzte Hartmann und wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit einem neuen Publisher wie Amazon Games Crystal Dynamics vor keine allzu großen Herausforderungen stellt.

„Das Studio hat bereits ein paar Besitzerwechsel durchgemacht. Für sie ist das nichts Neues“, heißt es weiter. „Sie haben Spiele gemacht und sind umgezogen.“

Wann gibt es konkrete Infos zum neuen Tomb Raider?

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Tomb Raider“-Titels rechnen dürfen. Allzu lange wird es aber wohl nicht mehr dauern. Darauf deuten zumindest die Aussagen von Hartmann hin, der Ende Juni davon sprach, dass entsprechende Neuigkeiten nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Unbestätigten Berichten zufolge verschlägt es Lara Croft im neuen „Tomb Raider“ auf den indischen Subkontinent. Im Norden Indiens soll eine Naturkatastrophe die Ruinen und Artefakte des alten Kaisers Ashoka freigelegt haben.

Um zu verhindern, dass die Relikte in falsche Hände geraten, reist Lara den Gerüchten zufolge nach Indien und wird einmal mehr in turbulente Geschehnisse verwickelt.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben zur Handlung des neuen „Tomb Raiders“ aber noch nicht.

