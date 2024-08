Ranma 1/2: Neuer Trailer enthüllt Starttermin der Anime-Serie

Im Juni wurde bekannt, dass der schräge Anime „Ranma 1/2“ ein Remake erhält. In einem Trailer bestätigte Netflix nun den offiziellen Starttermin.

Nach über 30 Jahren erhält der beliebte Anime „Ranma 1/2“ eine Neuauflage. Die Rechte für die Ausstrahlung der neuen Serie hat sich der Streaming-Dienst Netflix gesichert, der nun mit einem neuen Trailer nicht nur weitere Szenen aus dem Anime zeigt, sondern auch auf den Starttermin eingeht.

„Ranma 1/2“ basiert auf dem gleichnamigen Manga von Rumiko Takahashi und war auch in Deutschland sehr beliebt. Der Anime wurde ab April 2002 auf RTL 2 ausgestrahlt, allerdings wurde die Hälfte der Folgen hierzulande nie gezeigt.

Neuauflage startet zuerst in Asien

Wie schon bekannt war, beginnt die Ausstrahlung von „Ranma 1/2“ am 5. Oktober ganz klassisch im japanischen Fernsehen. Kurz danach werden die Episoden ab demselben Datum jedoch auch in Japan, auf den Philippinen, in Singapur, Korea, Taiwan, Thailand und Indonesien auf Netflix zu sehen sein.

Wann die Überarbeitung in unseren Breitengraden zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. Abonnenten des Dienstes können sich jedoch bereits benachrichtigen lassen, sobald die Neuauflage von „Ranma 1/2“ auch in Deutschland bei dem Streamer aufgenommen wird.

Ranma Saotome und Akane Tendō, Erbin des Tendō-Dojo, sollen nach dem Wunsch ihrer Väter heiraten. Allerdings sind Ranma und sein Vater Genma beim Training in China in eine verwunschene Quelle gefallen. Ranma verwandelt sich bei Kontakt mit kaltem Wasser in ein Mädchen, während Genma zu einem Panda wird. Der neue Trailer zu der Serie verspricht jede Menge Slapstick-Action mit Romcom-Einlagen.

Neuauflage entsteht bei bekanntem Studio

Für die neuen Folgen von „Ranma 1/2“ ist das Studio MAPPA verantwortlich. Dieses ist unter anderem für die Anime-Hits „Jujutsu Kaisen“ und „Chainsaw Man“ sowie für die vierte Staffel von „Attack on Titan“ bekannt.

Für die Neuauflage der beliebten Serie kehren zudem einige Synchronsprecher zurück, die den Charakteren bereits vor 30 Jahren ihre Stimme liehen:

Kappei Yamaguchi kehrt als Ranma (männlich) zurück

kehrt als Ranma (männlich) zurück Megumi Hayashibara kehrt als Ranma (weiblich) zurück

kehrt als Ranma (weiblich) zurück Noriko Hidaka kehrt als Akane zurück

kehrt als Akane zurück Minami Takayama kehrt als Nabiki zurück

kehrt als Nabiki zurück Kikuko Inoue kehrt als Kasumi zurück

kehrt als Kasumi zurück Koichi Yamadera kehrt als Ryouga zurück

kehrt als Ryouga zurück Rei Sakuma kehrt als Shampoo zurück

kehrt als Shampoo zurück Akio Otsuka ersetzt Ryusuke Obayashi als Soun Tendō

ersetzt Ryusuke Obayashi als Soun Tendō Cho ersetzt Kenichi Ogata als Genma Saotome

ersetzt Kenichi Ogata als Genma Saotome Kenichi Ogata ersetzt den 2019 verstorbenen Tadashi Nakamura als Erzähler

