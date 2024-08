Crash Bandicoot 5: Bericht nennt Gründe für das Aus – Prominenter Gast-Charakter geplant?

Nachdem sich die Fans in der Vergangenheit die Frage stellten, ob und wann wir mit einem neuen „Crash Bandicoot“-Abenteuer rechnen dürfen, meldete sich Anfang Juli Charakter Designer Nicholas Kole mit unerfreulichen Neuigkeiten zu Wort.

Wie Kole anmerkte, befand sich „Crash Bandicoot 5“ zwar kurzzeitig in Entwicklung, wurde jedoch von Activision eingestellt. Einen Schritt, den der Charakter Designer mit den folgenden Worten kommentierte: „Es ist nicht Spyro. Aber eines Tages werden die Leute von dem Crash 5 hören, das nie zustande kam, und es wird Herzen brechen.“

Ein aktueller Bericht von „DidYouKnowGaming“ könnte diesbezüglich nun etwas Licht ins Dunkel gebracht haben. In einem Video sprechen die Redakteure über die Gründe, die zum Aus von „Crash Bandicoot 5“ führten, sowie einen prominenten Gast-Charakter.

Spyro als spielbarer Charakter?

Laut „DidYouKnowGaming“ sollte es sich beim sympathischen Beuteldachs nämlich nicht um den einzigen spielbaren Charakter von „Crash Bandicoot 5“ handeln. Stattdessen hätten die Entwickler von Toys for Bob, die auch für die „Spyro Reignited Trilogy“ verantwortlich waren, ein Konzept entworfen, das dem Drachen Spyro als zweiten spielbaren Charakter den Weg ins Spiel ebnet.

Da sich die „Crash Bandicoot“- und „Spyro the Dragon“-Serien spielerisch doch deutlich voneinander unterscheiden, ist leider unklar, wie dieses Konzept in der Praxis ausgesehen hätte. Die Redakteure von „DidYouKnowGaming“ konnten laut eigenen Angaben lediglich in Erfahrung bringen, dass Spyro in „Crash Bandicoot 5“ in der Welt von Crash gelandet wäre.

Anschließend hätten sich die beiden Charaktere zusammengetan, um den Kampf gegen eine interdimensionale Bedrohung aufzunehmen. Zu den weiteren Ideen in der frühen Phase der Vorproduktion gehörten eine Schulkulisse für junge Bösewichte oder die Rückkehr von Antagonisten aus früheren Teilen.

Fiel der Titel Activisions Live-Service-Ansatz zum Opfer?

Doch warum entschlossen sich die Verantwortlichen von Activision dazu, „Crash Bandicoot 5“ bereits im Rahmen der Vorproduktion einzustellen? Laut „DidYouKnowGaming“ ließ Activision wenige Monate an dem Projekt arbeiten und legte dieses anschließend auf Eis, um sich auf die hauseigene Live-Service-Strategie zu konzentrieren.

Auch die Verkaufszahlen von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ sollen Activision nicht überzeugt und ihren Anteil am Aus von „Crash Bandicoot 5“ gehabt haben. Offizielle Verkaufszahlen zum 2020 veröffentlichten Plattformer nannten Activision beziehungsweise Toys for Bob seinerzeit nicht.

Laut dem LinkedIn-Profil des Design Directors Toby Schadt soll sich „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ jedoch mehr als fünf Millionen Mal verkauft haben.

