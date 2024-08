Saber Interactive hat für „Warhammer 40,000: Space Marine 2” finale Informationen herausgegeben. Inbegriffen sind Angaben zur angestrebten Framerate und Auflösung in den Performance- und Grafik-Modi.

4K oder bis zu 60 FPS

“40,000: Space Marine 2”, das in weniger als zwei Wochen auf den Markt kommt, wird auf den Konsolen in zwei Grafikmodi spielbar sein: Im „Quality Mode“ erreicht das Gemetzel im besten Fall eine Auflösung von 4K bei 30 FPS, während der „Performance Mode“ auf 1.080p bei bis zu 60 FPS abzielt.

Der Performance-Modus steht nicht auf der Xbox Series S zur Verfügung. Auf der abgespeckten Konsole läuft das Spiel stattdessen mit 1.440p bei 30 FPS.

Framerates und Auflösungen noch einmal in der Übersicht:

PS5 und Xbox Series X:

Quality Mode: 4K bei 30 FPS

Performance Mode: 1.080p bei bis zu 60 FPS

Xbox Series S:

Auflösung: 1440p bei 30 FPS (kein Performance Mode)

Zum Start bietet „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ für PC-Spieler Nvidia DLSS 2 und AMD FSR2. DLSS 3 und FSR3 folgen später. Raytracing und HDR werden nicht unterstützt. Ultra-Widescreen-Support kommt bis Ende September. Die Steam-Deck-Unterstützung wird erst Ende 2024 erwartet.

Space Marine 2 mit Crossplay-Support

Neben den Grafikmodi hat Saber Interactive auch Details zum Crossplay von “Warhammer 40,000: Space Marine 2” verraten. Das Feature wird zwischen PS5, Xbox Series X/S und PC-Spielern (über Steam und Epic Games Store) unterstützt, verriet Tim Willits, CEO von Saber Interactive.

Beim Crossplay kommt es jedoch zu einer Besonderheit: Während es in den Kampagnen- und Operations-Modi keine Einschränkungen gibt, werden die Eternal-War-Matchmaking-Pools aus Gründen der Fairness zwischen PC und Konsolen getrennt.

Spieler, die nur mit Nutzern derselben Plattform spielen möchten, können Crossplay deaktivieren. Zudem gibt es Klasseneinschränkungen in den Modi „Operations“ und „Eternal War“. In „Operations“ kann nur ein Space Marine pro Klasse gespielt werden, während in „Eternal War“ zwei Spieler pro Klasse und Team zulässig sind. Friendly Fire ist in keinem der Modi möglich.

Nach dem Launch geht es mit Seasons weiter

Focus Entertainment und Saber Interactive haben kurz vor der Veröffentlichung von „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ auch die geplante Post-Launch-Unterstützung des Spiels vorgestellt. Die Content-Roadmap umfasst sowohl kostenlose Updates als auch kostenpflichtige Inhalte, die jedoch hauptsächlich kosmetischer Natur sind.

Vorerst sind vier Saisons mit verschiedenen Updates geplant. Saison 1, die im September 2024 beginnt, umfasst unter anderem Unterstützung für Ultra-Widescreen-Monitore, private PvE-Lobbys und eine neue Battle-Barge-Sparring-Arena. Weitere Inhalte sind in der nachfolgenden Meldung zusammengefasst:

“Warhammer 40,000: Space Marine 2” erscheint am 9. September 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller der Gold- und Ultra-Edition dürfen vier Tage früher auf das Spiel zugreifen.

