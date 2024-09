PS5 Pro: Auch Verbesserungen für PS VR2? Mark Cerny gibt Antwort

Sony hat die PS5 Pro offiziell angekündigt, was bei Spielern die Frage aufkommen ließ, ob auch das Virtual-Reality-Headset von der zusätzlichen Leistung profitieren wird. Die Antwort liegt vor.

Im November 2024 bringt Sony die PS5 Pro auf den Markt, die mit neuer Technologie und verbesserter Leistung aufwartet. Ein zentraler Aspekt der neuen Konsole ist das KI-basierte Upscaling, genannt PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), das für eine höhere Auflösung und verbesserte Bildqualität sorgen soll.

PSSR kommt unter anderem den kompatiblen PS4-Spielen zugute, die auf der PS5 Pro eine bessere Figur machen werden. Doch auch PS5-Spiele profitieren, darunter Games des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2.

Spiele mit höherer Auflösung auf PSVR 2

Die PSSR-Technologie wird Spiele für das PlayStation-VR2-Headset unterstützen. Hinzu kommt für Entwickler die Möglichkeit, die höhere Leistungsfähigkeit der PS5 Pro bei der Produktion ihrer Games direkt zu berücksichtigen – wahlweise mit einem nachträglichen Enhanced-Patch.

„Cerny sagte, die Pro werde dank der GPU-Steigerung und einer Anpassung von Sonys KI-Upscaling, die mit allen VR-Spielen funktionieren wird, Spiele mit höherer Auflösung auf der PSVR 2 ermöglichen“, schreibt CNET.

Das bedeutet, dass Spieler, die das VR-Headset von Sony verwenden, eine bessere visuelle Darstellung und Performance erwarten können, was bei VR-Erfahrungen ein enormer Vorteil ist. Bisher wurden allerdings keine spezifischen, für PSVR 2 aktualisierten Spiele angekündigt, sodass unklar ist, welche Verbesserungen Inhaber des Headsets abseits der höheren Auflösung tatsächlich erwarten können.

PlayStation VR2 wurde ursprünglich im Februar 2023 zu einem Preis von 599,99 Euro veröffentlicht. Mittlerweile profitieren auch PC-Spieler von der Sony-Hardware:

Bisher hat Sony keine offiziellen Verkaufszahlen für das Gerät bekanntgegeben. Allerdings wurde im Laufe des Jahres berichtet, dass Sony die Produktion des Headsets zwischenzeitlich ausgesetzt habe, um unverkaufte Bestände abzubauen.

Veröffentlichung und Preis der PS5 Pro

Die PS5 Pro wird am 7. November 2024 zu einem Preis von 799,99 Euro in den Handel kommen. Zum Start sollen etwa 40 bis 50 „PS5 Pro Enhanced“-Titel verfügbar sein. Neben der Unterstützung von 8K-Gaming und variabler Bildwiederholrate (VRR) gehört eine 2 TB umfassende SSD zum Lieferumfang.

Weitere Informationen zur PS5 Pro:

Die Integration der PlayStation VR2 in das Ökosystem der PS5 Pro könnte die Attraktivität des VR-Headsets noch einmal anheben, insbesondere für Spieler, die auf verbesserte Grafik und höhere Auflösung Wert legen. Allerdings bleibt hier abzuwarten, in welchem Umfang die Entwickler von VR-Games zusätzliche Zeit in die Optimierung investieren. Erwartet wird, dass nur ein kleiner Teil der Spieler künftig eine PS5 Pro besitzen wird.

