Funko Fusion: Launch-Trailer und erste Testwertungen zum Crossover-Abenteuer

Am heutigen Freitag ist „Funko Fusion“ für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC herausgekommen. Das Actionspiel mit unzähligen bekannten Charakteren – zum Beispiel dem düsteren Freddy – kostet euch 59,99 Euro.

Einen qualitativen Eindruck verschaffen die kürzlich eingetroffenen Testwertungen auf Metacritic. Fünf Stück sind aktuell verfügbar, von denen jede im gemischten Bereich gelandet ist.

Genug Charme ist vorhanden

Twinfinite hat sich für 70 Punkte entschieden und erklärt: Der Erfolg von Funko Fusion hängt davon ab, wie sehr Sie sich für die Welten interessieren, die hier nachgebildet werden, aber es gibt genug Charme, dass Sie sich auch dann gut amüsieren werden, wenn Sie nur am Rande beteiligt sind.

In die gleiche Kerbe schlägt GameSpew (70 Punkte): „Funko Fusion ist witzig, farbenfroh und vollgepackt mit einer zufälligen Auswahl bekannter Marken – ich wollte Funko Fusion wirklich lieben. In der Tat gibt es viel zu mögen, und die Erkundung der Welten (und die Suche nach der absoluten Masse an Sammelobjekten) ist unterhaltsam genug. Es legt nur zu viel Wert auf den Kampf, und sich immer wieder durch Horden von Gegnern zu kämpfen, wird schnell ermüdend.“

Multiplayer eingeschränkt und Technik-Probleme

Immerhin 65 Punkte gibt es von Press Start Australia: „Funko Fusion ist eine brillante Umsetzung der bewährten LEGO Formel, aber für ein etwas älteres Publikum. Die Kämpfe machen Spaß, der Humor ist treffend und die Auswahl an Charakteren ist beeindruckend. Aber die begrenzten Mehrspieler-Optionen und die groben technischen Unzulänglichkeiten verhindern, dass das Spiel sein wahres Potenzial erreicht.“

Beim CGMagazine reicht es für nur 60 Punkte: „Funko Fusion ist letztendlich langweilig, mit einer übermäßig langen Missionsstruktur, faden Gameplay-Elementen und einer Geschichte, die sinnlos erscheint, warum diese Mischung von Charakteren interagiert.“

Von VGC stammen ebenfalls nur 60 Punkte: „Funko Fusion macht Spaß und seine TT Games / Lego-Serie Vorfahren sind klar zu sehen. Aber sein häufiges Backtracking, seine leicht off-Comedy und die Art wie einige Franchises weniger Liebe als andere bekommen, bedeuten, dass der Spaß oft eingeschränkt ist. Es ist ein Spiel wert, solange Sie nichts gegen Sammelwettbewerbe und das Wiederholen von Levels haben.“

Das Ergebnis davon ist ein magerer Metascore in Höhe von 64 Punkten . Wie erwähnt liegen aber erst ein paar Testberichte vor, weshalb sich in den nächsten Tagen noch etwas ändern kann – hoffentlich nach oben.

Was wir von dem ungewöhnlichen Abenteuer halten, könnt ihr hier nachlesen:

In „Funko Fusion“ erlebt ihr ein nie dagewesenes Fandom-Festival. Unvergessliche Momente aus euren Lieblingsfilmen, -Serien und -Comics wurden in diesem Action-Adventure zusammengetragen. Bekämpft Feinde, löst Rätsel und erkundet farbenfrohe Welten mit vielen Geheimnissen.

Im Übrigen hat 1010 Games Ltd. einen Launch-Trailer bereitgestellt, um die heutige Veröffentlichung zu feiern.

