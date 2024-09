Astro Bot: Launch erfolgreich gemeistert? Chart-Angabe aus den USA

"Astro Bot" verzeichnete in den USA einen erfolgreichen Verkaufsstart. Das Plattformspiel von Team Asobi erreichte in der Einführungswoche Platz zwei der meistverkauften Spiele. Nur ein Titel fand mehr Abnehmer.

“Astro Bot” verweilt seit dem 6. September 2024 auf dem Markt. Doch wie erfolgreich ist das neueste Werk von Team Asobi? In Japan reichte es in den physischen Charts für Platz 2. In Großbritannien waren es in der Eröffnungswoche etwa ein Drittel weniger Verkäufe als bei “Ratchet & Clank: Rift Apart” aus dem Jahr 2021.

Inzwischen traf auch eine Meldung aus den USA ein. Sie stammt vom Circana-Analysten Mat Piscatella, der sich von X verabschiedet hat und seine Erkenntnisse fortan unter anderem auf Bluesky teilt.

Eine solide erste Woche

Das von Sony veröffentlichte und von Team Asobi entwickelte Plattformspiel erreichte in der Woche der Veröffentlichung sowohl im digitalen als auch im physischen Bereich den zweiten Platz der US-Verkaufscharts, wie Piscatella berichtet. Lediglich „NBA 2K25“ (Test) konnte in derselben Woche höhere Verkaufszahlen verzeichnen.

“Normalerweise spreche ich nicht über Berichte, aber ich wollte der Berichterstattung aus Großbritannien von letzter Woche etwas Kontext hinzufügen. Sowohl physisch als auch digital belegte Astro Bot in den USA in der Woche bis 7. September den 2. Platz – lediglich hinter NBA 2K25”, so der Analyst im Wortlaut.

Der Launch von „Astro Bot“ wurde von einer speziellen DualSense-Edition begleitet. Diese limitierte Version des PS5-Controllers, die im “Astro Bot”-Design gestaltet ist, wurde im Auswertungszeitraum zum bestverkauften Zubehör in den USA. “Es war eine solide erste Woche”, kommentierte Piscatella weiter.

Astro Bot punktete bei Testern

„Astro Bot“ sorgte schon vor dem Launch für reichlich Aufsehen. Denn nach dem “Concord”-Flop konnte Team Asobi für Sony Interactive Entertainment wieder einen Wertungstreffer landen.

Auch in unserer Rezension erhielt das Spiel eine Bewertung von 9.5/10 Punkten, mit der Bemerkung: „Team Asobi hat hier ein enorm sympathisches und kreatives Abenteuer erschaffen, das euch mit seinem entwaffnenden Charme für eine kurze Zeit das Chaos der Welt um euch herum vergessen lässt.“

Nachdem der Launch von „Astro Bot“ erfolgreich gemeistert werden konnte, steht der Post-Launch-Support auf dem Programm: Schon bald wird kostenloser Download-Nachschub veröffentlicht, der unter anderem neue Speedrun-Level, VIP-Bots und Bestenlisten hinzufügen wird.

Die neuen VIP-Bots könnten laut Spekulationen Charaktere aus bekannten Franchises wie „Assassin’s Creed“ oder „Rise of the Ronin“ umfassen.

