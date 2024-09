Warhammer 40.000 Darktide: Steht die Ankündigung einer PS5-Version endlich bevor?

Erst vor wenigen Tagen wurden Fans des „Warhammer 40.000“-Universums auf dem PC und den aktuellen Konsolen mit Nachschub in Form des Shooters „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ versorgt.

Aktuellen Berichten zufolge steht der PS5-Community in Kürze eine weitere Ankündigung bevor. Die Rede ist vom kooperativen Action-Titel „Warhammer 40.000: Darktide“. Dieser entstand genau wie die beiden „Vermintide“-Abenteuer bei den Entwicklern von Fatshark und erschien Ende 2022 für den PC.

Eine Umsetzung für die Xbox Series X/S folgte im Herbst 2023. Lediglich die Spieler auf der PS5 schauten bislang aus nicht näher genannten Gründen in die Röhre.

Alterseinstufung könnte auf nahende Ankündigung hindeuten

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis auf die laufenden Arbeiten an einer PS5-Version von „Warhammer 40.000: Darktide“ könnte ein weiteres Mal das Rating-Board in Taiwan geliefert haben. Wie die Kollegen von Gematsu entdeckten, versah das Rating-Board kürzlich eine PS5-Fassung des Action-Titels mit einer Altersfreigabe.

In der Vergangenheit entpuppte sich das Rating-Board immer wieder als zuverlässige Quelle. Oftmals erfolgten die entsprechenden Ankündigungen schon kurz nach der Altersfreigabe in Taiwan.

Gut möglich also, dass es bei der Umsetzung von „Warhammer 40.000: Darktide“ für die PS5 ähnlich läuft. Eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Fatshark steht noch aus.

Der ewige Kampf gegen die Kräfte des Chaos

In „Warhammer 40.000: Darktide“ erschafft ihr zunächst einen eigenen Charakter mit einem individuellen Hintergrund und einzigartigen Fähigkeiten. Anschließend nehmt ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern den Kampf gegen die Mächte des Chaos auf. Spielerisch kombiniert „Darktide“ allerlei Nahkampfwaffen mit Shooter-Elementen.

„In den Tiefen der Makropole droht die Saat der Verderbnis, sich in eine überwältigende Flut der Finsternis zu verwandeln. Eine mysteriöse, finstere und noch unbekannte Macht versucht, die Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Es liegt an dir und deinen Verbündeten in der Inquisition, den Feind zu beseitigen, bevor die Stadt im Chaos versinkt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

