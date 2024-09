Devil May Cry: Let’s Rock! – Teaser enthüllt Startzeitraum der Animationsserie

Devil May Cry:

Was der Halbdämon Dante in der kommenden Netflix-Serie erlebt, zeigt ein neuer Teaser. Damit gab das Streaming-Unternehmen endlich den Startzeitraum bekannt.

Neben „Splinter Cell“ und „Tomb Raider“ hat Netflix in der aktuellen Geeked Week auch ein Video zur „Devil May Cry“-Serie präsentiert. In dem 1:17 Minute langen Teaser seht ihr, wie Protagonist Dante wie gewohnt mit Pistole & Schwert auf Dämonenjagd geht.

Für diese Animationsserie sind Capcom und Studio Mir gemeinsam verantwortlich. Die Leitung übernimmt der indisch-amerikanische Filmproduzent Adi Shankar, der bereits bei „Castlevania“ als Showrunner agierte.

Was lange währt wird endlich gut?

Die Bestätigung einer „DmC“-Serie erfolgte schon im November 2018. Fast sechs Jahre später ist nun endlich die Veröffentlichung in Aussicht. Denn mit dem nachfolgend eingebundenen Teaser hat Netflix endlich den Startzeitraum von „Devil May Cry“ bekanntgegeben. Im April 2025 soll es endlich so weit sein. Sobald der genaue Termin feststeht, werden wir euch schnellstens darüber informieren.

Was sagen die Fans? Sehr vielen Zuschauern ist erst einmal Dantes Ähnlichkeit zu Nero aufgefallen. Der Grund dafür ist, dass es sich um ein Prequel handelt und Dante demnach viel jünger als in den Spielen ist. Und tatsächlich wird der Protagonist von Nero-Darsteller Johnny Yong Bosch gesprochen.

Im Großen und Ganzen scheint der Trailer jedenfalls gut anzukommen. Einer von ihnen meint: „Netflix, wenn du das nicht hinkriegst, werden wir dir nie verzeihen.“

Den ersten Teaser brachte Netflix vor genau einem Jahr heraus:

Welche Ziele der Macher mit „Devil May Cry“ verfolgt, erklärte er vor knapp einem Jahr. Shankar meinte, er möchte eine der besten Produktionen erschaffen, die im Katalog von Netflix zu finden sind. Das ganze Team liebe das Franchise, meint er. Außerdem plante Shankar Stand November 2021, mehrere Staffeln zu produzieren. Ob daraus etwas wird, hängt wohl vom Erfolg der ersten Season ab.

