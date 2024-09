Tomb Raider The Legend of Lara Croft: Action, Gräber und Magie im Netflix-Trailer

Tomb Raider The Legend of Lara Croft:

Die Geeked Week 2024 nutzte Netflix, um zahlreiche Trailer zu kommenden Filmen, Serien und Animes zu präsentieren. Einer davon betrifft die Animationsserie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“.

Vor genau einem Jahr haben wir dazu den ersten Einblick gesehen. Erzählt wird hier eine Geschichte, die an den letzten Videospielableger „Shadow of the Tomb Raider“ anknüpft. Für die Produktion sind das Medienunternehmen Legendary Television und das Entwicklerstudio Crystal Dynamics verantwortlich. Die Animationen hingegen werden von den Powerhouse Animation Studios übernommen.

Auf der Suche nach einem chinesischen Artefakt

Nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie zwingt ein Vorfall unsere Heldin dazu, sich auf ihr nächstes Abenteuer zu begeben. So wurde aus Craft Manor ein chinesisches Artefakt gestohlen, weshalb Lara hinaus in die Welt zieht. Wieder einmal erkundet die Archäologin abgelegene Orte und verlassene Gräber. Dabei versucht sie herauszufinden, wer sie wirklich ist und wer sie zukünftig sein will.

Der letzte Trailer dauerte knapp über eine Minute, jetzt dürft ihr über zwei Minuten lang Szenen aus der Serie bewundern:

Was den Fans positiv auffällt: Lara hat nach dem Reboot im Jahr 2013 endlich wieder ihre ikonischen Doppelpistolen.

Neben „Tomb Raider“ gab es den ersten Teaser zur „Splinter Cell“-Serie zu sehen. Hier seht ihr den beliebten Geheimagenten Sam Fisher auf Mission.

Den Starttermin von „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ enthüllte Netflix im Juni mit einem kurzen Video. Ab dem 10. Oktober könnt ihr euch als Abonnent die Serie anschauen. Die günstigste Variante des Streaming-Anbieters kostet euch 4,99 Euro im Monat.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider – The Legend of Lara Croft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren