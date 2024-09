PS5 Pro und Space Marine 2: Hoffnung auf verbesserte Performance kommt bei Saber auf

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ verweilt seit zwei Wochen auf dem Markt. Während das Spiel auf ein hohes Interesse stößt, offenbart die PS5-Version einige Schwächen.

Zumindest auf der Hardware-Seite naht Besserung: Die PS5 Pro, die im November für 800 Euro erscheinen soll, verfügt über eine leistungsstarke Upscaling-Technologie namens PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Sie kann die visuelle Qualität von Spielen automatisch verbessern.

In einem Interview mit IGN betonte Tim Willits, Chief Creative Officer von Saber Interactive, seine Zuversicht, dass die PS5 Pro „Space Marine 2“ signifikant verbessern könne: „Was mich begeistert, ist das KI-Upsampling der Grafik“, erklärte Willits und hob die Bedeutung der neuen Technologie hervor.

Laut Willits sieht das Spiel auf High-End-PCs großartig aus. Und er hofft, dass die neue Sony-Konsole „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ dank PSSR schon standardmäßig besser darstellt.

„Ich hoffe also, dass die Spieler mit der PS5 Pro und dem AI-Upsampling Space Marine 2 im Performance-Modus spielen können und es wird hoffentlich – hoffentlich, ich weiß nicht – besser aussehen als jetzt im Qualitätsmodus“, so Willits der auch zugab, dass er von der Technik selbst nicht allzu viel Ahnung hat.

Eine Enhanced-Version sei derzeit nicht geplant, allerdings gebe es Gespräche mit Sony. “Aber ja, unsere Techniker diskutieren, was wir tun können. Wir haben gegenwärtig keine Pläne. Wir versuchen, das noch herauszufinden. Noch einmal, die PS5 Pro ist brandneu. Wir müssen also einfach mit unseren offiziellen Plänen geduldig sein”, so der COO von Saber Interactive weiter.

Performance-Probleme auf der PS5

Laut Digital Foundry hat „Space Marine 2“ auf der PS5 im auf 60 FPS abzielenden Performance-Modus sichtbare Leistungseinbrüche im Vergleich zur Xbox Series X. Während die Microsoft-Konsole in herausfordernden Szenen die Bildrate besser stabil hält, liegt die PS5-Framerate häufig 10 bis 15 FPS darunter.

Besonders bei intensiven Kampfsituationen, etwa beim Einsatz eines Flammenwerfers, seien auf der PS5 deutlichere Einbrüche in der Performance zu verzeichnen. Hier fällt die PS5 in den mittleren 30-FPS-Bereich, während die Xbox Series X auf einen mittleren 40er-Bereich kommt.

Während Willits hofft, dass „Space Marine 2“ auf der PS5 Pro eine bessere Figur macht, dürften Besitzer des Basis-Modells von derartigen Aussagen wenig angetan sein. Hier ist Saber Interactive letztlich gefragt, das Spiel auf der Software-Ebene und für alle Spieler zu verbessern.

„Space Marine 2“ ist seit 9. September 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. DLC-Inhalte und ein mögliches Sequel wurden bereits diskutiert.

