State of Play: Leak nimmt Überraschung vorweg – Werden diese Spiele präsentiert?

Um Mitternacht findet heute die September-Episode des "State of Play"-Formats statt. Kurz vor dem Start der Show tauchte im PlayStation Store kurzzeitig eine Liste mit den Titeln auf, die offenbar in der "State of Play" präsentiert werden.

In der Nacht vom heutigen Dienstag auf Mittwoch findet die September-Ausgabe von Sonys „State of Play“-Format statt. Los geht es um Punkt Mitternacht unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, kommt natürlich in den Genuss eines offiziellen Livestreams.

Wie Sony in der Ankündigung bestätigte, dürfen wir uns auf eine rund 30 Minuten lange Show freuen, in der etwa 20 Spiele präsentiert werden. Im Vorfeld der „State of Play“ erreichten uns Gerüchte um mögliche Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ und „Days of Gone“. Kurz vor dem Start der heutigen „State of Play“ scheinen sich die Berichte um die beiden Neuauflagen zu bestätigen.

So tauchte im PlayStation Store kurzzeitig eine Übersicht zu ersten Spielen auf, die Sony offenbar im Rahmen der „State of Play“ präsentiert. Darunter „Horizon: Zero Dawn“ und „Days of Gone“.

DLC zu Alan Wake und Eindrücke zur PS5 Pro?

Zudem ist in der Liste Remedys Survival-Horror-Abenteuer „Alan Wake 2“ zu finden. Dies könnte auf die offizielle Enthüllung des DLCs „The Lake House“ hindeuten, der im Herbst erscheinen soll.

Des Weiteren sehen wir in der Liste das Remake zu „The Last of Us: Part 1“, was die Vermutung aufkommen lässt, dass Sony und Naughty Dog den Titel nutzen, um uns einen Eindruck zu den Enhanced-Upgrades der PS5 Pro zu liefern.

Der nächste PlayStation-Hit, der in der schnell wieder entfernten Liste im PlayStation Store auftauchte, ist „Astro Bot“. Bekanntermaßen plant Team Asobi diverse Zusatzinhalte zum charmanten Plattformer, die uns das Team Ende des Jahres zur Verfügung stellen wird.

Möglicherweise ermöglicht uns das Studio in der heutigen „State of Play“ einen ersten Blick auf die geplanten Post-Launch-Inhalte. Anbei die komplette Liste, die der PlayStation Store in der „State of Play“-Sektion listete.

Das Line-Up der State of Play im September 2024? (Auszug)

Astro Bot

The Last of Us: Part I

Stellar Blade

Horizon Zero Dawn

LEGO Horizon Adventures

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Monster Hunter Wilds

Metro Awakening

Dynasty Warriors: Origins

Fantasian Neo Dimension

Fear the Spotlight

Dragon Age: The Veilguard

Sonic X Shadow Generations

Alan Wake 2

Hell is Us

Ob Sony mit der Liste im PlayStation Store in der Tat diverse Ankündigungen vorwegnahm, erfahren wir in wenigen Stunden.

Weitere Meldungen zu State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren