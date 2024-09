Kommende PS5-Spiele: Astro Bot wird zum DJ und präsentiert das aktuelle Lineup

Welche Spiele in absehbarer Zeit für die PS5 erscheinen, seht ihr im Lineup-Video von PlayStation Japan. Als DJ agiert dabei der kleine Astro Bot, der knallige Musik vorbereitet hat.

Eine Menge hochwertiger PS4- und PS5-Spiele kommt in den nächsten Monaten heraus. Gerade erst hat Sony Interactive Entertainment im Rahmen seines State of Play Formats mehrere Titel enthüllt und einige Termine verkündet.

Zum Beispiel wissen wir jetzt, wann „Monster Hunter Wilds„, „Dynasty Warriors: Origins“ und „LEGO Horizon Adventures“ erscheinen. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Spiele, die in absehbarer Zeit ihren Weg in den Handel finden.

Was alles auf euch zukommt, präsentiert euch heute Astro Bot, der seit dem 6. September die PS5-Spieler in seinen Bann zieht. Neue Inhalte sind übrigens schon in Aussicht.

Das Video mit dem kleinen Robo wurde auf PlayStation Japan hochgeladen. Daher bekommt ihr vier Minuten lang knallige japanische Musik auf die Ohren. Dank englischen Untertiteln könnt ihr beim Anschauen den gesamten Songtext mitlesen.

Sasuke Haraguchi produzierte die Musik, Ayako Kagamei übernahm den Gesang. Mit dem Song sollte der Charme jedes gezeigten Spiels wiedergegeben werden.

Alle im Video präsentierten PlayStation-Spiele

Monster Hunter Wilds

Dragon Ball: Sparking! Zero

Professional Baseball Spirits 2024-2025

Dynasty Warriors: Origins

Slitterhead

Metaphor: ReFantazio

Dragon Quest III HD-2D Remake

The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria

Astro Bot

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Sword Art Online: Fractured Daydream

LEGO Horizon Adventures

Hunter x Hunter: Nen x Impact

Fatal Fury: City of the Wolves

Sonic X Shadow Generations

34EVERLAST

Zenless Zone Zero

Darüber hinaus hat Sony kürzlich den Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ enthüllt. Hier spielt ihr nicht Jin Sakai, sondern einen neuen, weiblichen Charakter. Die Veröffentlichung findet irgendwann 2025 für PS5 statt. Und das Ende der Samurai-Reihe ist damit noch lange nicht erreicht.

Ein weiterer potenzieller Hit im Jahr 2025 ist „Death Stranding 2: On the Beach“, der ebenfalls exklusiv für PS5 veröffentlicht wird. Neue Infos dazu folgen am Sonntag auf der heute eröffneten Tokyo Game Show.

