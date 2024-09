StarCraft: Shooter in Arbeit und der ehemalige Far-Cry-Chef ist dabei – Bericht

Blizzard arbeitet dem Vernehmen nach an einem neuen „StarCraft"-Shooter. Dan Hay, ehemals Chefentwickler der „Far Cry"-Reihe, führt das Team an, meint Bloombergs Jason Schreier. Das Projekt sei noch in einem frühen Stadium.

Nachdem die letzte Erweiterung von „StarCraft 2“ acht Jahre zurückliegt und „StarCraft: Remastered“ vor sieben Jahren erschien, gibt es Informationen über ein neues Spin-off in Form eines Shooters.

Blizzard hatte schon zuvor versucht, mit den Projekten „StarCraft Ghost“ und „Ares“ das Universum in ein Shooter-Format zu übertragen. Beide Versuche scheiterten. Mit dem neuen Titel wagt das mittlerweile zu Microsoft gehörende Unternehmen Berichten zufolge einen neuen Anlauf.

Dan Hay leitet neues StarCraft-Projekt

Wie der Bloomberg-Journalist Jason Schreier im IGN-Podcast „Unlocked“ verrät, ist Dan Hay, ein ehemaliger Ubisoft-Veteran, der Kopf hinter dem neuen „StarCraft“-Shooter. Hay war zuvor maßgeblich an der „Far Cry“-Reihe beteiligt, bevor er 2022 zu Blizzard wechselte.

Schreier erklärte, dass die Idee für dieses Projekt entstand, nachdem Blizzards Survival-Spiel „Odyssey“ Anfang 2024 nach sechsjähriger Entwicklungszeit eingestellt wurde. Ein Teil des Teams, das zuvor daran gearbeitet hatte, blieb bei Blizzard und begann unter Hays Führung mit der Entwicklung des neuen „StarCraft“-Shooters.

Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Vorstellung eines Buchs von Schreier, in dem der Journalist über die Geschichte von Blizzard berichtet. Auf Nachfrage erklärte er noch einmal: „Ja, das ist ein Projekt, das sich meines Wissens in der Entwicklung befindet, oder zumindest war es zum Zeitpunkt, als ich dieses Buch schrieb, in der Entwicklung. Das heißt, ja, sie arbeiten an einem StarCraft-Shooter, StarCraft ist bei Blizzard nicht tot.“

Andere Spiele wurden zuvor eingestellt

“Odyssey” sollte als Blizzards erste neue IP seit “Overwatch” konzipiert werden und Gameplay-Elemente enthalten, die an “Rust” und “Minecraft” erinnern. Die Entscheidung fiel mit der Entlassung von 1.900 Mitarbeitern aus verschiedenen Gaming-Abteilungen von Microsoft zusammen.

Das „StarCraft“-Franchise mit einem Shooter zu erweitern, scheiterte in der Vergangenheit wiederholt. „StarCraft Ghost“, das ursprünglich 2002 angekündigt wurde, fand 2006 nach mehrfachen Verschiebungen ein endgültiges Ende. Auch das Projekt „Ares“, ein von „Battlefield“ inspiriertes Spiel, erreichte nie den Markt und wurde 2019 abgebrochen.

Ob das aktuelle Shooter-Projekt erfolgreicher sein wird, bleibt abzuwarten. Der Enthüllung zufolge befindet sich das Spiel in einer sehr frühen Phase, was bedeutet, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis weitere Informationen veröffentlicht werden. Laut Schreier wird das Spiel jedoch als potenzieller Neuanfang für die „StarCraft“-Reihe betrachtet. Hier bleibt abzuwarten, welche Plattformen am Ende bedient werden.

Weitere Meldungen rund um Blizzard:

Zur “StarCraft”-Marke gab es in dieser Woche auch eine offizielle Ankündigung: Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, verkündete auf der Xbox Tokyo Game Show 2024, dass „StarCraft: Remastered“ und die „StarCraft 2: Campaign Collection“ ab dem 5. November 2024 im PC Game Pass verfügbar sein werden.

Weitere Meldungen zu StarCraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren