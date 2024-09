Activision Blizzard: In Kalifornien – Publisher streicht hunderte Stellen

In einem von Entlassungen und Studioschließungen geprägten Jahr setzten die Verantwortlichen von Xbox beziehungsweise Microsoft gleich mehrfach den Rotstift an.

Nachdem im Januar rund 1.900 Stellen der Xbox-Sparte gestrichen wurden, kündigte Microsoft in diesem Monat die Entlassung von weiteren 650 Mitarbeitern an. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Stattdessen räumte Activision Blizzard zum Abschluss der Woche weitere Entlassungen ein.

Dieses Mal trifft es rund 400 Angestellte der Mobile-Sparte, die in den kalifornischen Niederlassungen ihren Job verlieren.

Blizzards Studio in Irvine betroffen

Zu den Studios, die von den Entlassungen betroffen sind, gehört Blizzard Entertainments Niederlassung in Irvine. Hier entlässt Activision Blizzard am im nächsten Monat 140 Mitarbeiter. Wie es in der entsprechenden Ankündigung heißt, umfassen die gestrichenen Stellen mehrere Bereiche des Studios.

Zu den wegfallenden Jobs gehören Buchhalter, Software-Ingenieure, der Personaldirektor für „World of Warcraft“, Künstler, Spielproduzenten und viele weitere. Die gestrichenen Stellen betreffen dabei nicht nur sogenannte Junior-Positionen.

Auch langjährige Mitarbeiter wie ein Game Director und ein Vizepräsident stehen auf der Liste der Entlassungen.

Entlassungen werden in Wellen vorgenommen

Wie Activision Blizzard angibt, wird der Publisher die angekündigten Entlassungen in mehreren Wellen vornehmen. Den Anfang machen die ersten Entlassungen, die am 11. Oktober 2024 in den Studios in Irvine und Santa Monica vorgenommen werden.

Die Entlassungen bei Playa Vista erfolgen im November 2024.

„Die 400 Rollen, die Sie im System sehen, sind Teil der aktuellen Nachrichten und nicht neu. Zu den betroffenen Rollen zählen hauptsächlich Unternehmens- und Unterstützungsrollen sowie einige Auswirkungen auf Gaming-Teams“, ergänzte Activision Blizzard und wies darauf hin, dass die neuerlich angekündigten Restrukturierungen der betroffenen Studios bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen.

Das mit den Entlassungen verfolgte Ziel: Die laufenden Personalkosten der Studios zu reduzieren. Bereits im letzten Jahr entließ Activision Blizzard rund 1.000 Mitarbeiter in den Niederlassungen in Novato, Foster City und Südkalifornien.

