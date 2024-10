Tekken: Retro Collection mit älteren Titeln denkbar? Das sagt Tekken-Boss Harada

In einem aktuellen Interview stellten sich die Entwickler von Bandai Namco Games der Frage nach einer Retro-Collection zur "Tekken"-Serie. Director Katsuhiro Harada verriet, warum wir nicht mit einer solchen Sammlung rechnen sollten.

Mit der „Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ kündigte Capcom im Juni eine weitere Spielesammlung an, die ausgewählte klassische Fighting-Titel umfasst.

Nachdem sich Fans in der Vergangenheit immer wieder für eine „Tekken“-Collection einsetzten, äußerten die Spieler den Wunsch nach einer entsprechenden Sammlung nach der Ankündigung der „Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics“ ein weiteres Mal. In der Zwischenzeit bezog auch „Tekken“-Boss Katsuhiro Harada Stellung zu diesem Thema.

Laut Harada sollten wir nicht mit einer Retro-Collection zur „Tekken“-Serie rechnen, da der Director und sein Team davon überzeugt sind, dass kein allzu großes Interesse an einer solchen Sammlung vorhanden ist. Vor allem die veraltete 3D-Grafik der diversen „Tekken“-Klassiker sorge dafür, dass die Titel deutlich schlechter altern als ihre 2D-Pendants.

Leben 3D-Fighting-Titel vom grafischen Spektakel?

Hinzukommt laut Harada, dass viele Spieler von 3D-Fighting-Titeln neben komplexen Spielmechaniken vor allem das grafische Spektakel schätzen. „Bei 2D-Kampfspielen liegt die Sache anders, weil Spieler von 3D-Kampfspielen dazu neigen, den neuesten Ableger zu spielen“, so Harada weiter.

„Schon früh waren es polygonale Charaktermodelle, die die Grafik an die Grenzen des Machbaren brachten. Wenn man sie später betrachtet, sehen sie nicht mehr annähernd so beeindruckend aus wie damals.“

„2D-Kampfspiele hingegen altern grafisch nicht so stark, da sie nur aus Sprite-Charakteren bestehen. Und das war ohnehin nicht der Hauptgrund, warum die Leute sie gespielt haben“, ergänzte der „Tekken“-Boss. Ähnlich sieht das Ganze Project-Producer Michael Murray, der sich in dem Interview ebenfalls äußerte.

Laut Murray dürfte es für die Entwickler sinnvoller sein, Modi aus den älteren „Tekken“-Titeln aufzugreifen und diesen den Weg in die Moderne zu ebnen. Darunter „Tekken Force“ oder „Devil Within“.

Auch der Producer würde Tekken 3 heute nicht mehr spielen

„Aber ich könnte mir nicht vorstellen, Tekken 3 aufzugreifen und über einen längeren Zeitraum mit Freunden zu spielen“, kommentierte Murray die Idee einer „Tekken“-Collection mit älteren Serienablegern.

„Also ja, da gibt es in dieser Hinsicht einen Unterschied, den wir zwischen 3D- und 2D-Kampfspielen wahrnehmen.“

Aktuell arbeiten Harada und sein Team weiter an Updates und zusätzlichen Inhalten zum Anfang 2024 veröffentlichten „Tekken 8“. Zuletzt erschien mit Heihachi Mishima der neueste DLC-Charakter zu „Tekken 8“. Besitzer des Season-Pass können ab sofort auf den Altmeister zugreifen.

Alle anderen müssen sich noch bis zum 3. Oktober 2024 gedulden.

