Tekken 8: Update 1.06 mit Fotomodus und Changelog veröffentlicht

Zwar hat „Tekken 8“ mittlerweile ein halbes Jahr auf dem Buckel, doch die Entwickler von Bandai Namco Arika stecken auch weiterhin viel Arbeit und Zeit in das populäre Beat ‚em Up. Die Früchte der jüngsten Bemühungen stehen mittlerweile in Form des umfangreichen Updates 1.06 bereit, das so einiges zu bieten hat.

Das Entwickler-Team hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, um die Fans von „Tekken 8“ weiterhin bei Laune zu halten. Das neue Update 1.06 kümmert sich daher nicht nur um technische Probleme, sondern bringt einige interessante neue Inhalte in das Prügelspiel.

Allen voran sei an dieser Stelle die taufrische Kämpferin Lidia Sobieska genannt. Diese steht zunächst Besitzern des Year 1-Passes zur Verfügung. Ab dem 25. Juli 2024 dürfen dann auch alle anderen Spieler mit ihr die Fäuste und Füße fliegen lassen. Ebenfalls neu dabei ist die Kampfarena namens „Seaside Resort“, bei deren Anblick sicherlich das ein oder andere Urlaubsgefühl geweckt wird.

Ein weiteres Highlight des umfangreichen Updates dürfte die Veröffentlichung des von vielen Fans lange ersehnten Fotomodus sein. Mit dessen Hilfe ist es den Spielern ab sofort möglich, die besten Szenen aus dem Kampfgeschehen von „Tekken 8“ festzuhalten und die auf diese Weise erstellten Bilder zu bearbeiten. Daraus können richtig schicke Motive für die unterschiedlichsten Zwecke entstehen.

Noch mehr aus der Welt von „Tekken 8“

Des Weiteren dürfen sich die Fans über zusätzliche Gegenstände im Tekken-Shop freuen, die sich freischalten lassen. Hinzu kommen nicht näher genannte Bugfixes, Optimierungen des allgemeinen Spielgeschehens sowie Verbesserungen bei bestimmten Animationen beziehungsweise Aktionen einzelner Charaktere.

Die vollständigen Patch Notes mit der gesamten Übersicht der Neuerungen sind auf der offiziellen Webseite von Bandai Namco zu finden.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren