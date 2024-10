Larian Studios: Nächstes Spiel erst 2029? Studio-Chef stellt Aussage klar

Im Rahmen der SEA Game Awards 2024 erhielt Larian anlässlich des im vergangenen Jahr veröffentlichten und weiterhin populären Action-Rollenspiels „Baldur’s Gate 3“ eine Auszeichnung. Vergeben wurde an das Studio der „Special Recognition Award“.

Während der Preisverleihung sorgte CEO Swen Vincke mit einer Bemerkung für Spekulationen über das nächste Spiel des Studios. Doch schon kurz nach seiner Aussage stellte er klar, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe.

Veröffentlichung erst 2028 oder 2029?

Vincke erklärte auf der Bühne in Malaysia: „Wir müssen hart am nächsten Spiel arbeiten, damit wir in fünf Jahren wieder hier sein können.“

Diese Aussage ließ darauf schließen, dass das nächste große Spiel von Larian möglicherweise erst 2028 oder 2029 erscheinen könnte. Es wäre für das Studio nicht ungewöhnlich und könnte gleichzeitig bedeuten, dass das Team vorsichtig auf die PS6 blickt, die in diesem Zeitraum den Markt erobern dürfte.

Allerdings sollten Vinckes Worte keinesfalls auf die Goldwaage gelegt werden. In einem Gespräch mit IGN direkt nach der Veranstaltung nahm er die Aussage zurück und erklärte amüsiert: „Es war nur ein Scherz. Ich weiß nicht, wir werden es veröffentlichen, wenn es fertig ist. Es sind große Spiele und es braucht Zeit, also nagelt uns nicht an ein Datum fest.“

Larian Studios ist bekannt für ambitionierte Rollenspiele, die eine lange Entwicklungszeit in Anspruch nehmen. „Baldur’s Gate 3“ wurde 2023 nach einer langen Produktionszeit veröffentlicht. Der riesige Erfolg ließ gleichzeitig die Erwartungen in Bezug auf das nächste Spiel anwachsen.

Vincke denkt über ein „sehr großes RPG nach, das alle bisherigen Spiele in den Schatten stellen soll“, wie er schon im März verriet. “Ich weiß nicht, wie die Spezifikationen der nächsten Generation aussehen werden, aber ich hoffe, wir bekommen etwas, das uns näher bringt”, so seine Worte.

Weitere Details über das nächste – offenbar zunächst eher kleine – Projekt ließ das Larian-Oberhaupt offen. Fest steht hingegen: Ein weiteres “Baldur’s Gate” wird es vorerst nicht geben, auch wenn es beinahe dazu gekommen wäre:

Globale Zusammenarbeit und neue Studios

Um die Entwicklung zu beschleunigen, hat Larian Studios weltweit neue Standorte eröffnet. Neben den bestehenden Studios in Gent, Dublin und Barcelona wurde zuletzt auch in Warschau ein neues Studio gegründet.

Larian Studios setzt dabei auf ein globales „Follow-the-Sun“-Konzept, bei dem die Arbeit von einer Zeitzone zur nächsten übergeben wird, um so die Produktionszeit zu optimieren. So konnte etwa „Baldur’s Gate 3“ wesentlich schneller getestet werden.

„Wir machen sehr große Spiele. Unsere Teams arbeiten rund um die Uhr an verschiedenen Standorten, um die Entwicklung effizienter zu gestalten“, so Vincke zu dieser Struktur.

Wann genau Larian Studios das nächste große Spiel veröffentlichen wird, bleibt unklar. Fans müssen sich also in Geduld üben. Überbrückt werden kann diese Wartezeit unter anderem mit dem neuen Mod-Support von „Baldur’s Gate 3“, der mit dem Update 7 auch auf Konsolen zur Verfügung steht.

