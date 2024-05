Larian: Spricht nach dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 über Druck & Erwartungshaltung

In einem Interview sprach Swen Vincke, der CEO von Larian, über die Zukunft des belgischen Studios. Wie Vincke einräumte, wirkt sich der durchschlagende Erfolg von "Baldur's Gate 3" natürlich auf die Erwartungshaltung der Gaming-Community aus. Dementsprechend verspüren die Entwickler bei ihrem nächsten Projekt einiges an Druck.

Mit „Baldur’s Gate 3“ veröffentlichten die „Divinity: Original Sin“-Macher der Larian Studios im letzten Jahr eines der besten und gleichzeitig erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre.

Wie die Larian Studios in den letzten Monaten mehrfach anmerkten, steht das Studio weder für einen Nachfolger noch für eine Erweiterung zu „Baldur’s Gate 3“ zur Verfügung. Stattdessen kündigten die Entwickler die Arbeiten an zwei neuen Projekten an. Konkreter wurde das Studio dabei allerdings nicht und sprach lediglich davon, dass eines der Projekte auf einer ganz neuen Marke basieren wird.

Im Interview mit Gamesradar schaute Swen Vincke, der CEO von Larian, in die Zukunft und räumte ein, dass der Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ die Erwartungshaltung der Community natürlich verändert hat. Fast schon folgerichtig verspüren die Entwickler bei den Arbeiten an ihrem nächsten Projekt einiges an Druck.

Studio-CEO ist um Normalität bemüht

Um den Entwicklern den Druck von den Schultern zu nehmen, war Vincke laut eigenen Angaben um Normalität bemüht und versuchte, den internen Fokus auf die Entwicklung des nächsten Projekts zu verlagern. „Es gab diesen Moment, in dem wir einen unglaublichen Druck verspürten, und dann sagte ich: ‚„’Leute, vergesst einfach alles. Okay?‘ Wir machen einfach wieder ein Spiel. Und darauf konzentrieren wir uns“, so Vincke.

Der CEO der Larian Studios ergänzte: „Natürlich ist es sehr ehrgeizig. Aber wenn wir unserem Bauchgefühl nicht folgen können, weil wir Schwierigkeiten haben, mit externem Druck oder den Erwartungen der Leute umzugehen, werden wir es nie schaffen. Es wird eine Katastrophe. Also müssen wir uns darauf konzentrieren, etwas zu machen, das wir selbst spielen wollen. Und wenn es das ist, dann wird alles gut.“

Wann mit der Enthüllung des besagten Projekts zu rechnen ist, verriet das belgische Studio bislang nicht.

Neue Niederlassung in Polen gegründet

Um die eigenen Vorhaben in die Tat umzusetzen, befindet sich Larian weiterhin auf Expansionskurs. Wie das Studio in diesem Monat bestätigte, wird mit einem neuen Studio im polnischen Warschau die mittlerweile siebte Niederlassung von Larian gegründet.

Diese wird sich den bestehenden Studios in Quebec, Dublin, Guildford, Barcelona, Gent sowie Kuala Lumpur anschließen und diese bei zukünftigen Projekten unterstützen.

„Die Entscheidung, ein permanentes Studio in Warschau zu eröffnen, zeigt, wie ernst es uns ist, Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation im Herzen von Polens lebendiger Spieleszene zu fördern“, kommentierte Leiterin Ula Jach die Gründung des neuen Studios in Polen.

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit den zahlreichen Talenten und dem Fachwissen der Region zusammenzuarbeiten, insbesondere in Anbetracht des guten Rufs von Polen als Zentrum für RPG- und Spiele-Enthusiasten.“

