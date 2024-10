Call of Duty Black Ops 6: Stimmige Eindrücke im Gameplay-Launch-Trailer

Call of Duty Black Ops 6:

Ende des Monats geht die erfolgreiche Shooter-Serie mit "Call of Duty: Black Ops 6" in ihre nächste Runde. Schon jetzt stimmen uns Activision und Treyarch mit dem Gameplay-Launch-Trailer auf den nahenden Release ein.

Das im November 2023 veröffentlichte „Modern Warfare 3“ markierte für die Shooter-Serie „Call of Duty“ ihren bisherigen Tiefpunkt. Dies verdeutlichten sowohl die internationalen Wertungen als auch der Userscore auf Metacritic.

Mit dem Ende Oktober erscheinenden „Call of Duty: Black Ops 6“ möchten die Entwickler von Treyarch den Fehlschlag aus dem letzten Jahr vergessen machen und versprechen sowohl eine spannende Kampagne als auch eine umfangreiche Mehrspieler-Komponente. Rund zweieinhalb Wochen vor dem Release stellten Activision und Treyarch den Gameplay-Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

Der Trailer liefert stimmige Eindrücke aus der Geschichte und zeigt, was wir von der Kampagne eines „Black Ops 6“ erwarten dürfen.

Ein globaler Konflikt erschüttert die 90er Jahre

„Call of Duty: Black Ops 6“ beschreiben die Entwickler von Treyarch als einen Spionage-Actionthriller. Die Geschichte setzt in den frühen 90er Jahren ein. Einer Zeit des Umbruchs in der globalen Politik, als der Kalte Krieg zu Ende ging und die Vereinigten Staaten von Amerika zur einzigen verbleiben Supermacht der Erde aufstiegen.

„Die Kampagne von Black Ops 6 bietet dynamisches, sich stetig änderndes Gameplay voller unterschiedlichster Spielorte mit Blockbuster-Actionsequenzen und adrenalingeladenen Momenten, hochriskanten Überfällen und geheimnisumwitterten Spionagetätigkeiten“, so die offizielle Beschreibung der Singleplayer-Kampagne weiter.

Der Multiplayer von „Black Ops 6“ bietet zum Launch 16 Karten. Auf diesen können sich die Spieler in unterschiedlichen Spiel-Modi miteinander messen.

Activision verzichtet auf einen Early Access-Zugriff

In den vergangenen Jahren bekamen Spieler, die ausgewählte Editionen der „Call of Duty“-Titel vorbestellten, einen Vorabzugriff auf das Spiel eingeräumt. Eine Vorgehensweise, auf die Activision in diesem Jahr verzichtet.

Somit legen alle Spieler unabhängig von ihrer Plattform und der erworbenen Edition am gleichen Tag los. „Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Zudem werden die alten Konsolen PS4 und Xbox One versorgt, auf denen die Nutzer jedoch mit diversen Abstrichen leben müssen. Und das nicht nur um grafischen Bereich. Zudem fehlt auf der PS4 und der Xbox One der Theater-Mode, den die Entwickler aufgrund der altersschwachen Hardware auf den Last-Gen-Konsolen nicht realisieren konnten.

Im spielerischen Bereich hingegen soll „Black Ops 6“ auch auf den alten Konsolen überzeugen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

