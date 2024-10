Throne and Liberty: Millionen Spieler, aber Bewertungen enttäuschen

Das von Amazon Games veröffentlichte MMO „Throne and Liberty" erreichte in der ersten Woche eine beeindruckende Spielerzahl. Nutzerbewertungen bleiben jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Das kostenlose MMORPG „Throne and Liberty“ feierte am 1. Oktober 2024 den weltweiten Start. Entwickelt von NCSoft, wurde das Spiel von Amazon Games veröffentlicht und eroberte sowohl Konsolen als auch den PC.

Nachdem die ambitionierte Weltgestaltung von „Throne and Liberty“ im Vorfeld viel Aufmerksamkeit erhalten hatte, gibt es eine erste Spielerzahl. Und auch die Test-Wertungen sowie User-Rezensionen mehren sich.

Spielerzahlen und erste Reaktionen

In den ersten sieben Tagen nach der Veröffentlichung verzeichnete „Throne and Liberty“ mehr als drei Millionen registrierte Spieler weltweit. Amazon Games gab bekannt, dass die Spieler insgesamt 24 Millionen Stunden im Spiel verbracht haben, wobei mehr als 11 Millionen Stunden auf Twitch gestreamt wurden.

„Throne and Liberty den Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, war ein riesiges gemeinsames Unterfangen unseres Teams und unserer Freunde bei NCSoft, und wir freuen uns sehr, die Ergebnisse zu sehen, wenn Spieler dem Spiel beitreten“, erklärte Christoph Hartmann, VP von Amazon Games.

Er fügte hinzu: „Wir stehen noch ganz am Anfang und haben bereits eine Reihe von Updates geplant, darunter auch unsere erste Burgbelagerung, die bald kommt.“

Die Updates sind offenbar dringend notwendig. Denn viele Spieler zeigen sich von „Throne and Liberty“ bislang wenig angetan. Auf Steam ist die allgemeine Meinung “ausgeglichen”. 64 Prozent der bislang 27.500 Stimmen fielen positiv aus.

Spieler im PlayStation-Store vergaben 3,59 von 5 Sternen, während die Metascores für PC und PS5 bei 72 liegen. Auf Metacritic erreichte das MMO zudem einen Userscore von 5.6. Viele der negativen Bewertungen beziehen sich auf Serverprobleme und die Monetarisierungsstrategien.

MMORPG.com ergänzt im Review: “Die schlechte Lokalisierung, eine uninteressante Geschichte und die Abhängigkeit von PvP für den Fortschritt machen das Spiel zu einer schweren Empfehlung. Es ist schade, denn es gibt einen Hauch von etwas Großartigem, aber Throne & Liberty ist das einfach nicht.”

Amazon hat mehr in der Pipeline

Amazon Games baut auf den langfristigen Erfolg von „Throne and Liberty“, hat aber deutlich mehr in petto. Dazu gehören andere MMOs wie „New World“ und „Lost Ark“. Zudem arbeitet Amazon an einem MMORPG zum Thema „Der Herr der Ringe“ und am nächsten „Tomb Raider“-Spiel.

„Throne and Liberty“ ist seit dem 1. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. PlayStation-Spieler werden im PS-Store fündig und benötigen hierzulande für den Zugriff eine PS-Plus-Mitgliedschaft.

