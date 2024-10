Split Fiction: Name des It-Takes-Two-Nachfolgers bekannt – Bericht

Hazelight Studios plant nach dem riesigen Erfolg mit „It Takes Two" die Veröffentlichung des nächsten Spiels. Der Name scheint festzustehen.

Seit der Veröffentlichung des letzten Titels von Hazelight Studios sind mehrere Jahre vergangen. Hierbei handelt es sich um das 2021 veröffentlichte „It Takes Two“. Das Studio, geleitet von Josef Fares, bereitet derzeit die Einführung eines neuen Videospiels vor, das die Tradition der kooperativen Spielerfahrung fortsetzen soll.

In den vergangenen Monaten haben die Entwickler erste Hinweise auf das kommende Projekt gestreut. Ein aktueller Teaser auf dem offiziellen X-Account des Studios zeigt zudem eine Seite mit Verweisen auf einen Koop-Modus, was die Erwartung bestätigt, dass das neue Spiel ähnliche kooperative Elemente wie „A Way Out“ und „It Takes Two“ bieten wird.

Der Name wurde geleakt

Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios, betonte am 17. Oktober 2024 auf seinem X-Account, dass ein neues Spiel in Arbeit sei. Er bezeichnete die kommende IP als „S**** ******N“ und machte zugleich auf die baldige Vorstellung des Spiels aufmerksam.

Der in der Regel gut informierte Insider billbil-kun konnte mehr herausfinden. Nach seinen Informationen trägt das neue Spiel den Titel „Split Fiction“ und befindet sich seit mindestens zwei Jahren in der Entwicklung.

Der Name deutet auf vertraute Mechaniken hin, insbesondere im Bereich des geteilten Bildschirms. Zugleich könnte es eine Weiterentwicklung der bisherigen Split-Screen-Funktionalitäten darstellen, die in den Vorgängern des Studios zum Einsatz kamen.

Die auf X gestreuten Hinweise deuten in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Bildschirm auf vielfältige Weise geteilt werden kann – darunter horizontal, vertikal und diagonal.

Hazelight Studios feiert im November das 10-jähriges Bestehen, was möglicherweise mit einer offiziellen Ankündigung des Spiels „Split Fiction“ zusammenfallen könnte. Es wird unter dem Label EA Originals von Electronic Arts veröffentlicht, ähnlich wie die vorherigen Titel des Studios.

Angaben zur Veröffentlichung gibt es bislang nicht. Sobald die einschlägigen Ankündigungen folgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Weitere Meldungen zu Split Fiction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren