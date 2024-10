Call of Duty Black Ops 6: Für 20 US-Dollar Aufpreis gibt es einen personalisierten Audiovorteil

Mit dem bevorstehenden Release von „Call of Duty: Black Ops 6“ führt Activision eine neue Audiotechnologie ein, die in Verbindung mit Kopfhörern für ein immersives Spielerlebnis entwickelt wurde. Sie soll die Ortung von Geräuschen im Spiel präziser machen.

Der Haken: Das Feature setzt optional auf personalisierte Profile, für die Spieler extra zur Kasse gebeten werden.

Personalisierung ist kostenpflichtig, aber mit Testversion

In einem Blogbeitrag bestätigt Activision, dass „Call of Duty: Black Ops 6“ einen verbesserten Kopfhörermodus unterstützt. Dieser basiert auf der Immerse-Spatial-Audio-Technologie des Drittanbieters Embody, die entwickelt wurde, um „die Richtungsgenauigkeit der in der Welt abgespielten Klänge zu erhöhen.“

Damit sollen Geräusche im Spiel noch klarer und präziser zu orten sein. Ein universelles HRTF-Profil (Head Related Transfer Function), das speziell für die „Call of Duty“-Klanglandschaft entwickelt wurde, ist inbegriffen. Spieler können gegen eine Gebühr von 20 US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren außerdem ein personalisiertes HRTF-Profil erstellen, das auf die physischen Merkmale wie Kopf- oder Ohrform abgestimmt ist.

Die Anpassung sei im Spiel zugänglich und werde über das Personalisierungsportal von Embody vorgenommen. Durch diese Personalisierung verspricht das Unternehmen ein noch intensiveres und immersiveres Klangerlebnis – vor allem aber eine bessere Ortung der Geräusche.

Immerhin: Eine kostenlose Testversion dieser Personalisierung lässt sich nutzen, bevor sich Spieler für den kostenpflichtigen Service entscheiden.

Audiotechnologie vs. kompetitives Gameplay

Die Integration von Immerse Spatial Audio samt der optionalen Personalisierung in „Call of Duty: Black Ops 6“ sorgt in der Spielergemeinschaft für Diskussionen. Während eine solche Audiotechnologie bereits in Spielen wie „Final Fantasy 16“ und „Cyberpunk 2077“ verwendet wurde, könnte die Einführung der kostenpflichtigen Option in „Call of Duty“ deutliche Auswirkungen auf das wettbewerbsorientierte Gameplay haben. Im Vergleich zu anderen Spielen setzt „Call of Duty“ stark auf Audiohinweise wie Schritte und Schüsse, um Gegner zu orten.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: „HRTF emuliert die Art und Weise, wie Schall von der Form eures Kopfes und eurer Ohren beeinflusst wird, bevor ihr ihn tatsächlich hört. Es ist der Goldstandard für die Maximierung der Richtungswahrnehmung beim Hören über Kopfhörer.“

You have to pay for good audio in call of duty black ops 6. 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/BiMbkW6Ox6 — Omeqa (@Omeqa_) October 21, 2024

In den sozialen Medien und Foren häufen sich entsprechende Diskussionen über den sogenannten „Pay-to-hear“-Ansatz, da Spieler befürchten, dass das Erfolgserlebnis stark von der optionalen, kostenpflichtigen Funktion beeinflusst wird. Vor allem beim Einsatz hochwertiger Kopfhörer könnte es für die Gegner die eine oder andere böse Überraschung geben.

Eine umfangreiche Beschreibung der neuartigen Geräuschkulisse und der HRTF-Option von “Call of Duty: Black Ops 6” liefert Activision auf dem eigenen Blog.

Weitere Meldungen rund um “Call of Duty: Black Ops 6” auf PLAY3.DE:

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Es ist der erste Teil der Reihe, der als Game-Pass-Titel startet, was für eine Überraschung sorgte. Künftige Rekordmeldungen dürften sich entsprechend auf die Nutzung und nicht auf die Umsätze oder Verkaufszahlen fokussieren.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren