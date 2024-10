PS5 Pro: Enhanced-Upgrade für ein weiteres Spiel bestätigt

Kurz vor dem offiziellen Launch der PlayStation 5 Pro wurde ein weiteres Enhanced-Spiel bestätigt. Es ist der Online-Shooter "The Finals", der von der neuen Hardware profitieren wird.

Im September hatte Sony die PlayStation 5 Pro, eine verbesserte Version der PS5, offiziell angekündigt. Seit dem 26. September lässt sich das Gerät vorbestellen, bevor die Konsole am 7. November 2024 in den Handel kommt und ausgeliefert wird.

Einige der bereits erhältlichen Spiele werden zum Release der PlayStation 5 Pro mit einem Enhanced-Update versehen. Damit sollen diese Titel die neue Hardware auskosten und womöglich von Leistungssteigerungen profitieren. Mit „The Finals“ wurde nun ein weiteres Enhanced-Spiel bestätigt.

Weiterer Titel erhält Enhanced-Label

„The Finals“ ist ein Online-Shooter der Embark Studios. Der Titel wurde überraschend bei den Game Awards 2023 veröffentlicht und konnte sich schnell großer Beliebtheit erfreuen.

Von seinen Entwicklern wird der Free-to-Play-Shooter, der sich an Spielshows orientiert, stets mit neuen Inhalten versorgt. In regelmäßigen Abständen gehen neue Seasons an den Start, die von Battle Pässen begleitet werden. Dazu kommen neue Karten, Waffen oder auch Fähigkeiten.

Wie man nun im PlayStation Store lesen kann, wird auch „The Finals“ bald von der leistungsstarken PS5 Pro profitieren können. Welche Verbesserungen der Shooter jedoch genau erhält, ist noch nicht bekannt.

Liste der verbesserten Spiele wird immer länger

Bereits bei der Vorstellung der PlayStation 5 Pro versprach Sony, dass zum Launch der Konsole 40 bis 50 Enhanced-Spiele zur Verfügung stehen würden. Die Entwickler der jeweiligen Games sollen sich dabei unter anderem auf 4K-Auflösungen und 60 FPS-Upgrades konzentrieren. Darüber hinaus soll es jedoch noch weitere Verbesserungen geben, wie etwa neue volumetrische Beleuchtung und Effekte.

Mittlerweile ist bereits eine ganze Liste an Enhanced-Spielen bekannt, darunter „Alan Wake 2“, „Final Fantasy 7 Rebirth“ oder „The First Descendant“. In den letzten Tagen wurde das Soulslike „Lies of P“ für das Enhanced-Label bestätigt. Gestern dann wurde das Label im Store auch bei „Dead Island 2“ gefunden.

Quelle: PlayStation Universe

