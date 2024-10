Dead Island 2: Teil 3 gesichert? Zombie-Hatz knackt einen beachtlichen Meilenstein

Nach einem langen Entwicklungsprozess und dem Release im April letzten Jahres hat „Dead Island 2“ die Erwartungen vieler Spieler übertroffen. Die Kombination aus actiongeladenem Zombie-Gameplay und positiven Spielerbewertungen führte zu einer stetig wachsenden Fangemeinde.

Mit der Veröffentlichung der „Ultimate Edition“ zieht das Spiel erneut Aufmerksamkeit auf sich und erreicht zugleich einen wichtigen Meilenstein.

Dead Island 2 erreicht neue Spielerzahl

In einer Pressemitteilung verkündete der Publisher Deep Silver in dieser Woche, dass „Dead Island 2“ die Marke von 10 Millionen Spielern überschritten hat. Dieser Erfolg wurde dem Unternehmen zufolge am Veröffentlichungstag der „Ultimate Edition“ erzielt, die zusätzliche Inhalte für das Spiel bereithält. Der Auslöser dürfte aber an anderer Stelle liegen.

Denn die 10 Millionen Spieler sind keinesfalls mit 10 Millionen Verkäufen gleichzusetzen. Seit dem Launch des Titels konnte die Zombie-Hatz auch bei Abonnenten von PlayStation Plus und Game Pass Aufmerksamkeit gewinnen. Sonys Abo wurde erst im Oktober mit „Dead Island 2“ erweitert:

Die tatsächlichen Verkaufszahlen wurden nicht weiter aktualisiert. Doch im Mai gab Deep Silver bekannt, dass „Dead Island 2“ über 3 Millionen Mal verkauft wurde.

Ultimate Edition: Erweiterungen und neue Inhalte

Mit der „Ultimate Edition“ erhielt „Dead Island 2“ eine erweiterte Fassung für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Zum Preis von 69,99 Euro umfasst die Edition das Hauptspiel, einen Erweiterungspass mit den DLCs „Haus“ und „SoLA“ sowie exklusive Zusatzpakete wie das „Memories of Banoi“-Pack und das „Golden Weapons“-Pack.

Diese Version ist sowohl digital als auch physisch erhältlich, letzteres unter anderem bei Amazon.

Neben der Ultimate Edition wurde ein Update mit dem kooperativen Horden-Modus „Neighborhood Watch“ veröffentlicht. Hier können Spieler gemeinsam als Gruppe gegen Zombie-Horden antreten, Missionen absolvieren und neue Fähigkeiten freischalten. Dieses Update ist für alle Spieler von „Dead Island 2“ kostenlos verfügbar.

„Dead Island 2“ wurde nach der Veröffentlichung unterschiedlich bewertet und erreichte einen Metascore von 73 basierend auf 91 Kritikerbewertungen. Spieler vergaben im Durchschnitt 7,4 von 10 Punkten. Im PlayStation-Store sind es 4,32 von fünf möglichen Sternen basierend auf mehr als 13.000 Stimmen.

Den nächsten Boost gibt es mit der PS5 Pro. Im Laufe der Woche berichteten wir, dass „Dead Island 2“ zu den Spielen gehört, die von der zusätzlichen Leistung der PS5 Pro profitieren.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren