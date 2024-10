Spider-Man 4: Kinofilm hat einen Termin

Nach einer verdammt langen Zeit der Gerüchte und Spekulationen steht seit kurzem fest, dass „Spider-Man 4“ tatsächlich gedreht wird. Das hatte Hauptdarsteller Tom Holland im Rahmen der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ offiziell bestätigt, was bei zahlreichen Fans einen regelrechten Sturm der Begeisterung ausgelöst hat. Allerdings gab es keine Angaben zum Starttermin des neuen Superheldenfilms – bis jetzt.

Wann kommt Spider-Man 4 in die Kinos?

Bei der eingangs erwähnten Talkshow hatte Schauspieler Tom Holland zusätzlich verraten, dass die Dreharbeiten für „Spider-Man 4“ – oder wie auch immer der neue Marvel-Blockbuster letztendlich offiziell heißen mag – im nächsten Sommer beginnen werden. Details zum Kinostart ließ er sich im Gespräch mit Gastgeber Jimmy Fallon leider nicht entlocken. Glücklicherweise gibt es diese Information nun auf einem anderen Weg.

Einem aktuellen Bericht von IGN zufolge haben Marvel und Sony Pictures den Termin mittlerweile ganz offiziell enthüllt. Demnach ist die große Premiere des vierten Spider-Man-Films für den 24. Juli 2026 geplant. Die Fans müssen sich somit noch zweieinhalb Jahre gedulden, bevor sie den beliebten Marvel-Helden wieder in Aktion sehen dürfen.

Gleichzeitig bedeutet dieser Termin, dass Schauspieler Tom Holland im Jahr 2026 fast schon omnipräsent auf der großen Leinwand sein wird. Zirka zwei Monate vorher wird er bereits bei „Avengers: The Doomsday“ in der Rolle von Spider-Man zu sehen sein. Dieser Film wird aktuellen Planungen zufolge am 29. April 2026 in die Kinos kommen.

Außerdem steht für den 16. Juli desselben Jahres die Premiere für den bisher noch namenlosen Film von Kultregisseur Christopher Nolan auf dem Programm, bei dem Tom Holland ebenfalls zu sehen sein wird.

Wie und wann geht es mit dem MCU weiter?

Erfreulicherweise müssen sich die Fans nicht gar so lange gedulden, um ihre geliebten Marvel-Superhelden wieder in Aktion sehen zu dürfen. Am 12. Februar 2025 fällt der Startschuss für „Captain America: Brave New World“. Nur kurze Zeit später folgt mit „Thunderbolts“ bereits der nächste MCU-Blockbustee. Dessen Debüt ist für den 2. Mai nächsten Jahres vorgesehen.

