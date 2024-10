PlayStation Owners Club: Mitgestaltung der Zukunft von PlayStation durch ausgewählte Spieler

Sony Interactive Entertainment verschickt Einladungen an ausgewählte PlayStation-Spieler, die dem exklusiven „PlayStation Owners Club“ beitreten dürfen. Dieser Club bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Gedanken und ihr Feedback direkt mit PlayStation zu teilen und so an der Zukunft der Gaming-Plattform mitzuwirken.

Der PlayStation Owners Club ist nicht für jeden zugänglich; die Mitgliedschaft erfolgt ausschließlich auf Einladung. Spieler, die eine Einladung per E-Mail erhalten, finden dort einen Link zu einer Umfrage, deren Beantwortung über die Aufnahme in den Club entscheidet.

Ein exklusiver Club für PlayStation-Spieler

Der PlayStation Owners Club zielt darauf ab, eine ausgewählte Gruppe von Spielern aktiv in die Weiterentwicklung der PlayStation-Erfahrung einzubeziehen. Laut Sony handelt es sich um eine Plattform, in der Mitglieder über regelmäßige Umfragen Feedback zu verschiedensten Themen geben können. Die Rückmeldungen sollen Sony dabei unterstützen, die Bedürfnisse und Wünsche der Community besser zu verstehen und zukünftige Anpassungen gezielt umzusetzen.

Teilnehmer haben in diesem Club letztlich die Möglichkeit, ihre Erlebnisse und Meinungen zu äußern, wobei Sony das gesammelte Feedback nutzt, um die Gaming-Erfahrung für alle PlayStation-Spieler zu optimieren. Die exklusive Struktur des Clubs stellt offenbar sicher, dass nur engagierte und erfahrene Spieler Teil dieser Feedback-Schleife werden.

Die Aufnahme in den Club ist an spezifische Bedingungen geknüpft: Wer eine Einladung erhält, muss eine initiale Umfrage ausfüllen. Die Fragen decken dabei Bereiche ab, wie die Art der verwendeten Konsole und die Zeit, die in Spiele investiert wird, berichtet PlayStationlifestyle. Auch die Nutzung künftiger PlayStation-Modelle wie der PlayStation 5 Pro könnte thematisiert werden, was nahelegt, dass Sony ein besonderes Interesse an Meinungen zur neuesten Hardwaregeneration hat.

Da der Zugang zum PlayStation Owners Club stark eingeschränkt ist, sollten interessierte Spieler regelmäßig ihre E-Mails überprüfen, um eine mögliche Einladung nicht zu verpassen. Die Einladungen enthalten jeweils eindeutige Links, die an das jeweilige Spielerprofil gebunden sind und nicht weitergegeben werden können.

Unklar ist, welche Regionen der PlayStation Owners Club abdeckt. Gänzlich neu scheint er allerdings nicht zu sein, wie ein Video von 2022 nahelegt:

Unabhängig von der Club-Zugehörigkeit? Welches Feedback würdet ihr Sony gern rund um PlayStation geben?

