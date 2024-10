Deutschland: 18 Monate lang 2.750 Euro – Förderprogramm für Indie-Nachwuchs angekündigt

Das Bundesministerium für Kultur und Medien unterstützt deutsche Spieleentwickler mit einem neuen Förderprogramm. Der "Press Start: Gründungsstipendium Games" soll jungen Studios und Indie-Entwicklern in der Gründungsphase finanzielle und inhaltliche Hilfe bieten.

Die deutsche Kulturstaatsministerin hat ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das speziell auf die Unterstützung von Start-ups in der Gaming-Branche abzielt. Ab sofort können sich junge Studios und Spieleentwickler für das Förderprogramm “Press Start: Gründungsstipendium Games” bewerben.

Die Initiative soll aufstrebende Spieleentwickler im gesamten Bundesgebiet bei der Etablierung ihres Unternehmens unterstützen und richtet sich besonders an Studenten sowie an Studios in der frühen Gründungsphase.

Finanzielle und inhaltliche Förderung für junge Studios

Übergreifendes Ziel des Programms ist es, den Games-Standort Deutschland durch gezielte Förderung innovativer Projekte zu stärken. Dabei erhalten die ausgewählten Studios monatliche Zuschüsse, um die Entwicklung ihrer ersten Projekte zu beschleunigen und die notwendigen Ressourcen aufzubauen.

Der “Press Start: Gründungsstipendium Games” richtet sich an Spieleentwickler, die in den letzten 18 Monaten ein neues Studio gegründet haben oder dies in naher Zukunft planen. Laut der Staatsministerin können bis zu 130 Gründer mit einer monatlichen Förderung von 2.750 Euro für einen Zeitraum von 18 Monaten rechnen, wodurch sie sich „auf die Gründungsphase konzentrieren und die Entwicklung ihrer Spiele vorantreiben können“.

Die Bewerber müssen über ein in Entwicklung befindliches Projekt oder ein Spielkonzept in der frühen Phase verfügen, das die Anforderungen der Jury erfüllt.

Zusätzlich zum finanziellen Zuschuss erhalten die Teilnehmer Zugang zu einem Bildungs- und Netzwerkprogramm, das sie in ihrer unternehmerischen und kreativen Entwicklung unterstützen soll. Projekte, die moderne Technologien wie Virtual Reality, Mixed Reality oder Gamification einsetzen, gelten als besonders geeignet für die Einreichung. Hinweise zur Bewerbung gibt es hier.

Wichtiger Impuls für den deutschen Games-Markt

„Mit dem neuen Gründungsstipendium unterstützen wir die Games-Branche an ihren kreativen und kulturellen Wurzeln: den Spieleideen und Gründungsvorhaben des Nachwuchses. Damit unterstützen wir die Weiterentwicklung der innovativen und vielfältigen Spielentwicklungslandschaft und stärken so den Games-Standort Deutschland nachhaltig“, erklärte Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien.

Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche, unterstrich den Bedarf für diese Förderung angesichts eines starken Rückgangs an neuen Spiele-Start-ups in Deutschland. Er sieht das Programm als „wichtigen Impuls für den deutschen Games-Markt“ und als Unterstützung der Games-Strategie der Bundesregierung.

Interessierte Entwickler und Studios können sich ab sofort bis zum 17. November 2024 für den “Press Start: Gründungsstipendium Games” bewerben. Zusätzliche Informationen zum Bewerbungsverfahren werden in einem Webinar am 30. Oktober bereitgestellt. Ein weiteres folgt am 5. November 2024.

Für das Programm der Gründungsstipendien stellt die Kulturstaatsministerin insgesamt rund acht Millionen Euro zur Verfügung.

