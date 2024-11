Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-Pro-Besitzer sehen die „wahre Vision“ von Insomniac

Die PS5 Pro steht kurz vor der Veröffentlichung. Enhanced-Spiele wie "Ratchet & Clank: Rift Apart" profitieren besonders. In einem Video hebt Insomniac Games die Vorteile in Bezug auf Leistung und Wiedergabetreue hervor.

In wenigen Tagen verweilt die PS5 Pro auf dem Markt und stellt fortan die leistungsstärkste Konsole der laufenden Generation dar. Insomniac Games, Entwickler von „Ratchet & Clank: Rift Apart“, nutzt die zusätzlichen Möglichkeiten der PS5 Pro, um die grafischen Fähigkeiten des Spiels weiter auszubauen.

Die verbesserte PS5-Pro-Version von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ermöglicht es unter anderem, den Performance- und den Fidelity-Modus miteinander zu vereinen, sodass es für Spieler keine “oder”-Entscheidung mehr ist.

Auf der PS5 Pro gibt es das beste Spielerlebnis

Insomniacs Creative Director Marcus Smith beschreibt die Vorteile der PS5 Pro als einen entscheidenden Schritt für das Spielerlebnis: „Unsere Spieler müssen sich nicht mehr entscheiden. Und das bedeutet, dass sie die wahre Vision des Spiels sehen, die wir zu erschaffen versuchen. Sie können ein viel emotionaleres Erlebnis haben, wenn sie unsere grafisch anspruchsvollen Welten mit einer extrem hohen, flüssigen Bildrate erkunden.“

Die PS5 Pro wurde speziell darauf ausgelegt, das grafische Potenzial von Spielen wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ auszuschöpfen. Und für Animationskünstlerin Lindsay Thompson sei es frustrierend, dass Spieler bisher zwischen Performance und Grafik wählen mussten.

Mit der PS5 Pro entfallen diese Einschränkungen, was laut Thompson das Spielerlebnis entscheidend aufwertet. „Wir haben so viel in dieses Spiel gesteckt, so viele Details und spannende kleine Überraschungen. Der Spieler sollte das beste Spielerlebnis haben, während er all diese Dinge sieht.“

Insomniac Games bewirbt die Vorteile der PS5-Pro-Version von „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Auch PSSR kommt im Video zur Sprache

Die PS5 Pro profitiert unter anderem von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Es ist eine Technologie, die ein KI-basiertes Upscaling ermöglicht.

Haupt-Engine-Programmierer Jahrain Jackson ging recht rudimentär auf die Bedeutung dieser Technologie ein: „PSSR ist wirklich aufregend, denn es ist ein echter Game-Changer, der unsere Bildtreue auf die nächste Stufe hebt.“

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist längst nicht der einzige Titel, der ein Enhanced-Update erhält. Es wurden zahlreiche andere Titel bestätigt, wobei nahezu täglich weitere Enhanced-Spiele beim Namen genannt werden.

Die PS5 Pro ist ab dem 7. November 2024 im Handel erhältlich und kostet 799,99 Euro. Vorbestellungen sind weiterhin möglich. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wiederum eroberte Mitte 2021 die PS5.

