Elden Ring: 4K & 60FPS? So verbessert die PS5 Pro das Spiel auch ohne Enhanced-Upgrade

Zu den Titeln, bei denen sich die Fans für ein PS5 Pro Enhanced-Upgrade einsetzen, gehört From Softwares Rollenspiel-Hit "Elden Ring". Wie ein Vergleichsvideo verdeutlicht, profitiert das Open-World-RPG aber auch ein entsprechendes Update von der Hardware der PS5 Pro.

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung der PS5 Pro begann die „Elden Ring“-Community damit, sich für ein entsprechendes Update des Rollenspiels einzusetzen.

Bislang wollte From Software ein PS5 Pro Enhanced-Upgrade zu „Elden Ring“ nicht bestätigen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die leistungsstarke Hardware der PS5 Pro keinen positiven Einfluss auf die Performance des Rollenspiels und die damit verbundene Nutzererfahrung hat.

Ganz im Gegenteil: Laut mehreren Vergleichsvideos profitiert ihr beim Spielen von „Elden Ring“ sowohl von einer höheren Auflösung als auch einer stabileren Framerate.

So profitiert From Softwares RPG von der PS5 Pro

Ein Test von „Brazil Pixel“ zeigt beispielsweise, dass „Elden Ring“ auf der PS5 Pro im Performance-Modus nicht nur häufiger in der nativen 4K-Auflösung läuft. Gleichzeitig nähert sich das Rollenspiel von From Software im Vergleich mit den älteren PS5-Modellen deutlich öfter der Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

Im Qualitäts-Modus wiederum ist die Performance zwar etwas instabiler, erreicht aber ebenfalls nahezu 60 Bilder pro Sekunde. Und das bei einer konstanten 4K-Auflösung. Den größten Performance-Sprung legt „Elden Ring“ auf der PS5 Pro bei aktiviertem Raytracing hin, was angesichts der deutlich stärkeren GPU der neuen Sony-Konsole nicht überrascht.

Im Praxistest von Digital Foundry überzeugte „Elden Ring“ auf der PS5 Pro ebenfalls auch ohne ein entsprechendes Upgrade. So spricht Digital Foundry davon, dass das Rollenspiel auf der PS5 Pro eine deutlich stabilere Performance bietet, was in beiden Grafik-Modi für eine bessere Spielerfahrung sorgt.

Ein weiterer Titel, der laut den Redakteuren auf der PS5 Pro eine deutlich bessere Figur macht, ist das kürzlich veröffentlichte Atlus-Rollenspiel „Metaphor: ReFantazio“, das fast durchweg in 60FPS läuft.

Reicht From Software ein PS5 Pro-Upgrade nach?

Aufgrund der jetzt schon gebotenen Verbesserungen dürften die Rufe nach einem offiziellen PS5 Pro Enhanced-Upgrade zu „Elden Ring“ sicherlich lauter werden.

Da sich bisher weder From Software noch der verantwortliche Publisher Bandai Namco Games zu diesem Thema äußerten, bleibt abzuwarten, wie die Chancen bezüglich eines solchen Updates stehen.

„Elden Ring“ erschien im Februar 2022 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Im letzten Monat veröffentlichte From Software das Update auf die Version 1.16, das kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich brachte.

Was sich mit dem letzten Patch im Detail getan hat, verraten wir euch hier.

