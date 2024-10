Elden Ring: Update 1.16 steht zum Download bereit – Diese Verbesserungen warten auf euch

Erst Anfang des Monats versorgten die Entwickler von FromSoftware das erfolgreiche Rollenspiel „Elden Ring“ mit dem Update 1.15, das unter anderem für eine verbesserte Performance sorgte.

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, folgte nun das nächste Update, das das Spiel auf die Version 1.16 aktualisiert. Das aktuelle Update fällt recht überschaubar aus und behebt einen Fehler, über den die Community zuletzt klagte. Im Detail geht es um die Tatsache, dass temporäre Erhöhungen der Statuswerte auch dann noch aktiv sein konnten, wenn die Nutzer das Spiel beendeten und später neu starteten.

Dieser Fehler wird laut FromSoftware nach dem Download und der Installation des Updates 1.16 der Vergangenheit angehören.

Entwickler liefern Tipp für die PS5-Community

Zudem geht aus dem offiziellen Changelog zum Update 1.16 hervor, dass mit diesem weitere Bugs behoben werden. Konkreter wurde FromSoftware in diesem Zusammenhang jedoch nicht. Stattdessen spricht das Studio lediglich von „mehreren Fehlerbehebungen“, die im Rahmen des neuen Updates vorgenommen werden.

„Elden Ring“-Spielern, die auf der PS5 mit einer instabilen Framerate zu kämpfen haben, lieferte FromSoftware kürzlich einen Tipp. So wiesen die Entwickler darauf hin, dass die Performance-Probleme möglicherweise mittels der „Datenbank neu aufbauen“-Funktion behoben werden können.

Der entsprechende Punkt ist im Sicherheitsmodus der PS5 zu finden. Mit „Datenbank neu aufbauen“ führt eure PS5-Konsole eine Analyse des Speichers durch und erstellt anschließend eine neue Datenbank, bei der nicht mehr benötigte Daten gelöscht werden.

FromSoftware stellt sich gegen den Trend einer kriselnden Industrie

Mit mittlerweile mehr als 25 Millionen verkauften Einheiten entwickelte sich „Elden Ring“ zum erfolgreichsten Titel in FromSoftwares Geschichte. Und auch sonst stellte sich das japanische Unternehmen in den letzten Monaten gegen die Trends einer kriselnden Industrie. Während zahlreiche Studios und Publisher in diesem Jahr teilweise hunderte Mitarbeiter entließen, heuerte FromSoftware reichlich neues Personal an.

Darüber hinaus kündigten die „Elden Ring“-Macher kürzlich Lohnerhöhungen für alle Mitarbeiter an. Laut FromSoftware steigt das Gehalt der Belegschaft im April 2025 um durchschnittlich 11,8 Prozent.

Das monatliche Anfangsgehalt für Einsteiger heben die Verantwortlichen ebenfalls an. Von umgerechnet 1.609 Euro auf knapp 1.858 Euro. Ein Plus von 15 Prozent. „Bei FromSoftware streben wir danach, Spiele zu entwickeln, die Emotionen vermitteln, Werte schaffen und Freude wecken“, kommentierte das Studio diesen Schritt.

„Dazu streben wir ein stabiles Einkommen und ein lohnendes Arbeitsumfeld an, in dem sich unsere Mitarbeiter weiterentwickeln können. Die Erhöhung der Grund- und Einstiegsgehälter ist eine Umsetzung dieser Politik.“

