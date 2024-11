Dragon Age The Veilguard: Diese Klassen, Rassen und Fraktionen sind besonders beliebt

Dragon Age The Veilguard:

BioWare enthüllt erste Spielerstatistiken zu “Dragon Age: The Veilguard". Die Vorlieben der Spieler zeigen klare Favoriten in Bezug auf Klasse, Rasse und Fraktion.

Nach dem kürzlich erfolgten Release von “Dragon Age: The Veilguard” hat BioWare begonnen, erste Spielerstatistiken zu veröffentlichen. Die Daten gewähren einen Einblick in die Entscheidungen der Spieler bei der Charaktererstellung und der Wahl der Fraktionen des Rollenspiels.

Die beliebtesten Klassen und Rassen in Dragon Age The Veilguard

Ein Blick auf die Klassenauswahl in “Dragon Age: The Veilguard” zeigt eine recht ausgewogene Verteilung, bei der sich jedoch ein leichter Favorit abzeichnet. Der Magier ist mit 40 Prozent die meistgewählte Klasse. Dieser Wert übertrifft den Anteil der Krieger und Schurken, die jeweils von 30 Prozent der Spieler ausgewählt werden.

Bei der Rassenauswahl dominieren vor allem die Menschen mit einem Anteil von 43 Prozent und die Elfen mit 40 Prozent. Qunari, die für ihr markantes Erscheinungsbild und ihre Kulturen bekannt sind, werden nur von elf Prozent der Spieler gewählt, während Zwerge mit einem Anteil von sechs Prozent deutlich seltener vertreten sind.

Ein möglicher Grund für den niedrigen Zwergenanteil könnte sein, dass diese in “Dragon Age: The Veilguard” story-bedingt nicht die magiebasierte Klasse spielen können, was die Auswahl für Spieler, die diese Klasse bevorzugen, einschränkt.

Die beliebtesten Fraktionen in Dragon Age The Veilguard

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahl der Fraktion, die die Geschichte und den Hintergrund eines Charakters in “Dragon Age: The Veilguard” maßgeblich beeinflusst. Die Grauen Wächter (Grey Wardens) und die Schattendrachen (Shadow Dragons) führen die Liste mit jeweils 24 Prozent an.

Die Krähen von Antiva (Antivan Crows), bekannt für ihren Ruf als Assassinen, Diebe und Spione, folgen mit 16 Prozent, während die Schleierspringer (Veil Jumpers) 15 Prozent der Spieler für sich gewinnen können. Die Meister des Schicksals (Lords of Fortune) und die Trauerwacht (Mourn Watch), zwei weniger populäre Fraktionen, erreichen Anteile von elf bzw. zehn Prozent.

“Dragon Age: The Veilguard” verweilt seit dem 31. Oktober 2024 auf dem Markt. In den neusten PSN-Charts für Oktober reichte es nur für eine mittlere Position, was auch ein Resultat der späten Veröffentlichung im vergangenen Monat sein könnte.

