PS5 & PS4: Diese Spiele werden häufig vorbestellt, darunter LEGO Horizon Adventures

Mehrere Neuerscheinungen stehen in diesem Jahr noch bevor und kurbeln im PlayStation-Store die Vorbestellungen an. Welche der kommenden Games dabei besonders beliebt sind, verraten die neusten Charts, die eine Übersicht über die „meistverkauften Vorbestellungen“ gewähren.

Zu den meistvorbestellten Spielen gehört ein Titel, der im heimischen Wohnzimmer Ackerbau- und Viehzucht betreiben lässt. Und auch für LEGO-Fans ist etwas dabei. Beide Spiele kommen in dieser Woche auf den Markt.

LEGO Horizon Adventures arbeitet sich aufs Treppchen

Der „Landwirtschafts-Simulator 25“ führt die Liste der Vorbestellungen an, sowohl in der Standard- als auch in der umfangreicheren „Year 1 Bundle“-Edition. Damit verteidigt der Titel die Positionen, die schon in der vorherigen Woche eingenommen wurden. Der Launch erfolgt morgen. Somit ist der „Landwirtschafts-Simulator 25“ letztmalig dabei.

Ein weiterer prominenter Titel ist „LEGO Horizon Adventures“, der ebenfalls in verschiedenen Editionen erhältlich ist. Besonders die „Digital Deluxe Edition“ sticht mit zusätzlichen Inhalten hervor und sichert sich einen vorderen Platz im Ranking. Zudem erfreuen sich Remastered-Versionen bekannter Titel wie „Legacy of Kain Soul Reaver 1&2“ und „Tomb Raider 4-6“ wachsender Beliebtheit.

Auch die verschiedenen Ausgaben von „Monster Hunter Wilds“, darunter die Premium- und Deluxe-Versionen, finden sich in den oberen Rängen wieder. „Warhammer 40000 Darktide“, das in der vergangenen Woche für die PS5 bestätigt wurde, ist in der Basis- und Imperial-Edition vertreten.

Neuheiten wie „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ und „Kingdom Come Deliverance 2“ finden ebenfalls großen Zuspruch. Besonders die Gold-Edition von „Kingdom Come Deliverance 2“ zieht Vorbesteller an. Enthalten sind die Standard-Edition, der Erweiterungspass und die Ausrüstung des tapferen Jägers.

Ebenfalls ist „Sniper Elite Resistance“ in der Basis- und „Deluxe Edition“ vertreten. Der Shooter lässt noch bis Januar 2025 auf sich warten. Unsere Vorschau gewährt weitere Einblicke.

Die meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Landwirtschafts-Simulator 25 (€59,99) Landwirtschafts-Simulator 25 Year 1 Bundle (€89,99) Lego Horizon Adventures Digital Deluxe Edition (€79,99) Monster Hunter Wilds Premium-Deluxe-Edition (€119,99) Warhammer 40000 Darktide Imperial Edition (€59,99) Monster Hunter Wilds (€79,99) Towers of Aghasba (€35,99) Lego Horizon Adventures (€69,99) Infinity Nikki Vorbestellerpaket (€9,99) Dragon Quest 3 HD-2D Remake (€69,99) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (€29,99) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (€89,99) Warhammer 40000 Darktide (€39,99) Tomb Raider 4-6 Remastered (€29,99) Monster Hunter Wilds Deluxe-Edition (€99,99) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (€89,99) Fairy Tail 2 Ultimate Edition (€129,99) Sniper Elite Resistance (€59,99) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (€129,99) Kingdom Come Deliverance 2 (€69,99)

Wie üblich gilt: Die Vorbestellungen geben zwar einen Hinweis darauf, wie gut sich ein Spiel am Ende auf dem Markt schlägt. Die tatsächlichen Verkaufs-Charts nach dem Launch sind allerdings relevanter. Für den vergangenen Oktober traf eine solche PSN-Übersicht vor einigen Tagen ein.

