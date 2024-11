Indiana Jones und der Große Kreis: Disclaimer stellt Distanzierung vom Nazi-Regime her

Der Archäologe Indiana Jones startet im Dezember in ein neues Abenteuer – zunächst auf den Xbox-Konsolen und auf dem PC. Im kommenden Jahr lässt Bethesda eine PS5-Version folgen.

“Indiana Jones und der Große Kreis” bietet dabei nicht zuletzt Fans der ikonischen Filmreihe die Gelegenheit, in einer interaktiven Welt allerlei Abenteuer zu erleben, die zwischen den Filmen “Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes” und “Indiana Jones und der letzte Kreuzzug” angesiedelt sind.

Die Handlung verspricht reichlich Indiana-Jones-Atmosphäre, die in eine dunkle Zeit zurückführt. In der neusten Pressemeldung ist darauf aufbauend noch einmal eine Botschaft zu finden, die so auch im Spiel auftaucht.

Ein deutlicher Disclaimer zur sensiblen Thematik

Die Pressemeldung zu “Indiana Jones und der Große Kreis” enthält einen Disclaimer, der auf die fiktive Natur des Spiels hinweist. Die Macher betonen, dass die Geschichte zwar durch historische Ereignisse und Personen inspiriert ist, diese jedoch nur als fiktionale Darstellungen dienen. Es soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Handlungen oder Ideologien des Nazi-Regimes und anderer totalitärer Systeme erfolgen.

Im Wortlaut heißt es:

“Indiana Jones und der Große Kreis ist eine fiktive Geschichte, die durch historische Ereignisse und Personen inspiriert ist. Namen, Charaktere, Organisationen, Orte und Ereignisse sind entweder frei erfunden oder werden als Fiktion dargestellt und haben nicht die Absicht, historische oder kulturelle Überzeugungen zu missachten. Die Geschichte und der Inhalt dieses Spiels wollen weder Überzeugungen, Ideologien, Ereignisse, Handlungen, Personen oder das Verhalten des Nazi-Regimes, der faschistischen Regime oder anderer Regime gutheißen, verherrlichen oder billigen, noch Kriegsverbrechen, Völkermord und andere Verbrechen gegen die Menschheit verharmlosen.”

Der Disclaimer wurde zusammen mit dem neusten Deep-Dive zu “Indiana Jones und der Große Kreis” herausgegeben. Er ist nachfolgend noch einmal eingebettet:

“Indiana Jones und der Große Kreis” ist eine Kooperation zwischen MachineGames und Lucasfilm Games. Das Gameplay umfasst klassische Abenteuer-Elemente. Spieler erforschen uralte Grabanlagen voller Fallen, infiltrieren feindliche Lager und nutzen die berühmte Peitsche von Indiana Jones, um gefährliche Abgründe zu überwinden.

“Indiana Jones und der Große Kreis” erscheint am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X/S und PC. Die Veröffentlichung für PlayStation 5 ist für das Frühjahr 2025 geplant. Ein Termin liegt noch nicht vor. Eine Luftschiff-Tour zu Werbezwecken macht zwischenzeitlich Station in verschiedenen europäischen Städten.

