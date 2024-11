PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche ist „LEGO Horizon Adventures“ für PlayStation 5, Nintendo Switch und den PC erschienen. In dem Abenteuer wird die Geschichte von „Horizon Zero Dawn“ nacherzählt. Wie man es von den LEGO-Spielen kennt, wird das Ausgangsmaterial allerdings ein wenig kinderfreundlicher und mit viel Witz dargestellt.

Ein Update für die in der letzten Woche veröffentlichten PlayStation 5 Pro hat das Spiel bislang nicht erhalten. Dafür können die Besitzer des leistungsstärkeren Geräts jedoch auf eine lange Liste mit über 50 weiteren Titeln zugreifen, die für die PS5 Pro aktualisiert wurden.

Hier solltet ihr an diesem Wochenende mal reinschauen

Solltet ihr auf der Suche nach einem neuen Spiel sein, könnt ihr dieser Tage ein besonderes Schnäppchen im PlayStation Store machen. Dort sind die Rätsel-Plattformer „Teslagrad“ und der Nachfolger „Teslagrad 2“ gerade um 90 Prozent reduziert. Dies führt dazu, dass Interessierte „Teslagrad“ für gerade einmal 99 Cent abgreifen können. Für den zweiten Teil sind auch nur 1,99 Euro fällig.

Bereits in der letzten Woche ist ein umfangreicher Sale im Store an den Start gegangen, bei dem zahlreiche Angebote mit Rabatten um bis zu 95 Prozent locken. Dabei werden unter anderem Titel wie „Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition“, „Persona 3 Reload“ oder auch „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ vergünstigt angeboten. Der Rabatt gilt noch bis zum 23. November.

Auch auf Steam findet an diesem Wochenende wieder eine Aktion statt. So wartet das „Festival der Kochspiele“ darauf, entdeckt zu werden. Wie der Name schon sagt stehen dabei Titel im Vordergrund, bei denen es ums Kochen, Servieren, Essen und Trinken geht. So gibt es kostenlose Gegenstände im Punkteshop sowie Rabatte auf Spiele wie „Overcooked 2“, „Plate Up“ oder auch „Battle Chef Brigade Deluxe“.

Abonnenten von Disney Plus können sich seit dieser Woche ebenfalls ein besonderes Highlight geben. „Deadpool & Wolverine“ ist seit dem 12. November bei dem Streaming-Dienst zu sehen. In dem nunmehr dritten „Deadpool“-Film muss der vorlaute Antiheld das Universum retten und braucht dafür schlagkräftige Hilfe.

Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren