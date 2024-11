Youtooz: PlayStation-Figuren von Astro, Kratos, Ratchet und Sly Cooper angekündigt

Youtooz hat eine PlayStation-Kollektion angekündigt, die vier ikonische Charaktere in Form von Vinylfiguren umfasst. Fans können sich auf Exemplare von Astro Bot, Kratos, Ratchet und Sly Cooper einstellen.

Die Ankündigung folgt einem kurzen Teaser in den sozialen Medien, dem sich ein erster Hinweis auf die vier Figuren entnehmen ließ.

Nicht in allen Ländern erhältlich

Mit einer Höhe von etwa 10 bis 12 Zentimetern und einem Preis von 29,99 US-Dollar pro Stück richtet sich die Kollektion an Sammler und Fans von PlayStation-Ikonen.

Die vier Figuren werden ab dem 24. November 2024 auf der offiziellen Website von Youtooz vorbestellbar sein. Die Auslieferung ist für den Zeitraum zwischen dem 20. April und 20. Mai 2025 geplant.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Verfügbarkeit: Aufgrund von Lizenzbeschränkungen können die Figuren nur in bestimmte Länder versendet werden. Dazu gehören Kanada, Mexiko, Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Verwandte und Bekannte in den genannten Ländern könnten bei dieser Einschränkung sicherlich behilflich sein.

Jede Figur zeichnet sich laut Hersteller durch eine detailreiche Gestaltung aus, die die jeweiligen Charaktere widerspiegelt. Der Beschreibung der Astro-Bot-Figur zufolge zeigt sie den Charakter in einer dynamischen Sprungpose, mit leuchtenden Augen und seinem charakteristischen blau-weißen Design.

Ergänzt wird die Präsentation durch eine Verpackung, die thematisch an die Spiele angelehnt ist. Nachfolgend sind die vier Produkteinträge im Shop von Youtooz verlinkt:

Andere Produkte von Youtooz sind auch in Deutschland erhältlich, beispielsweise bei Amazon, wo zahlreiche Plüsch- und Vinylfiguren gelistet sind.

Mehr Figuren für PlayStation-Sammler

Youtooz ist nicht das erste Unternehmen, das PlayStation-Charaktere in physische Sammlerstücke umsetzt. Anfang des Jahres veröffentlichte Sony die Shapes Collection in Zusammenarbeit mit Spin Master, die auf beliebten Franchises wie “God of War”, “Horizon” und “Ghost of Tsushima” basiert. Auch die Nendoroid-Figur von “Astro Bot” wird 2025 erneut auf den Markt gebracht.

Weitere Meldungen auf PLAY3.DE:

Mehr Merchandise bietet PlayStation im hausgeigenen Gear-Shop an. Dort warten Klamotten, PlayStation-Symbole aus Plüsch und auch die neue Collection zum 30-jährigen Jubiläum von PlayStation auf kauffreudige Kunden.

Weitere Meldungen zu PlayStation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren