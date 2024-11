70 Prozent Rabatt: Gefeierter Survival-Horror-Klassiker als Remake für PS5 im Angebot

„Dead Space“ kehrte Anfang 2023 als beeindruckendes Remake auf die PlayStation 5 zurück. Das Spiel versetzt Spieler in die Rolle von Isaac Clarke, einem Techniker, der auf dem Abbauschiff USG Ishimura mit einer tödlichen Bedrohung konfrontiert wird. Von feindlichen Nekromorphs überrannt, kämpft Isaac ums Überleben – und um seinen Verstand.

Mit beeindruckenden Grafikverbesserungen, intensiver Atmosphäre und intelligenten Gameplay-Anpassungen hat das Remake weltweit Kritiker und Spieler überzeugt. Im PlayStation-Store gibt es den Titel aktuell zum dortigen Bestpreis.

70 Prozent Rabatt auf Dead Space für PS5

Bis zum 3. Dezember 2024 ist „Dead Space“ im PlayStation-Store stark reduziert erhältlich. Statt des regulären Preises von 79,99 Euro zahlen Käufer aktuell nur 23,99 Euro – ein Rabatt von 70 Prozent. Das Angebot gilt für die Standard-Edition des Spiels.

“Dead Space” wurde von PS5-Spielern mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,71 von 5 Sternen bei über 23.500 Nutzerbewertungen besonders gut aufgenommen. Auch die Fachpresse zeigt sich begeistert: Der Titel erreichte einen Metascore von 89 und wird als eine der besten Überarbeitungen eines Horror-Klassikers gelobt.

Hier geht es direkt zum Deal: „Dead Space“ für 23,99 Euro im PlayStation-Store

Ein Meilenstein des Survival-Horrors

„Dead Space“ überzeugt als Remake nicht nur durch die spannende Handlung, sondern auch durch die gelungene technische Umsetzung. Entwickler Motive Studio hat den ursprünglichen Klassiker respektvoll modernisiert und dabei die Kernelemente des Spiels beibehalten.

Gamingbolt zum Beispiel schrieb Anfang 2023 im Review: “Dead Space ist eines der besten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten. Es nimmt ein Meisterwerk des Genres und lässt seine größten Stärken heller strahlen als je zuvor, während es gleichzeitig durch intelligente Änderungen und Ergänzungen auf sinnvolle Weise verbessert wird.”

Andere Tester hoben damals die verbesserte Beleuchtung, den 3D-Sound und die detailreichen Umgebungen hervor, die für ein immersives Spielerlebnis sorgen.

Auch wir hatten uns Dead Space damals angenommen:

Viele PS5-Spieler werden “Dead Space“ bereits in der Bibliothek haben. Denn der Titel war im Oktober 2024 ein Teil von PS Plus Essential. In dem Fall bieten die laufenden Deals vielleicht Alternativen:

Auch Hardware wird derzeit deutlich günstiger verkauft: Das gilt für die PS5 Slim, das Virtual-Reality-Headset PS VR2, die DualSense-Controller und Zubehör. Unser Artikel zu den Deals liefert weitere Informationen. Ebenfalls ist PlayStation Plus dank der Black-Friday-Aktivitäten im Sale.

Weitere Meldungen zu Dead Space, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren