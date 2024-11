Final Fantasy 14: Game-Changer? Online-Rollenspiel erreicht Plattform mit Milliarden Nutzern

Square Enix hat eine mobile Version von “Final Fantasy 14" angekündigt. Was bedeutet der Schritt für das erfolgreiche MMORPG und die Community?

Eine der zentralen Ankündigungen der Woche ist die Entwicklung von “Final Fantasy 14” für Mobilgeräte. Square Enix, das Studio hinter dem langjährigen MMORPG, setzt auf eine neue Plattform, um die Spielerbasis zu erweitern. Die Umsetzung übernimmt das Tencent-eigene Lightspeed Studio, bekannt für “PUBG Mobile”.

“Final Fantasy 14 Mobile” soll laut Produzent Naoki Yoshida so nah wie möglich am Original bleiben. „Lightspeed Studios arbeitet mit enormem Enthusiasmus und Engagement daran, die Geschichte, Aufgaben, Kampfinhalte und andere Aspekte des Originalspiels originalgetreu nachzubilden“, erklärte Yoshida in einem Ankündigungsvideo.

Free-to-Play und keine Gacha-Mechaniken

Das mobile Spiel wird mit einer für Smartphones optimierten Steuerung ausgestattet, darunter ein virtueller Joystick. Spieler starten mit neun der 22 verfügbaren Jobs, darunter vermutlich Schwarzmagier, Krieger und Weißmagier. Zusätzlich sind alle elf Handwerks- und Sammelberufe sowie Nebenaktivitäten wie Triple Triad, Chocobo-Rennen und Heimanpassung verfügbar.

Wie Famitsu berichtet, wird das Spiel kostenlos spielbar sein und keine Gacha-Mechaniken enthalten. Die Monetarisierung erfolgt vermutlich über kosmetische Inhalte wie Kostüme und Reittiere im Online-Shop. Dieser Ansatz unterscheidet sich von anderen mobilen Square-Enix-Titeln wie “Final Fantasy 7: Ever Crisis”.

Der Schritt zur mobilen Plattform erfolgt inmitten eines beachtlichen Erfolgs von “Final Fantasy 14”, das weltweit über 30 Millionen registrierte Spieler zählt. Square Enix verfolgt mit diesem Projekt eine plattformübergreifende Strategie, um neue Zielgruppen zu erreichen und die Ertragsmöglichkeiten zu diversifizieren. Immerhin wartet auf dem Mobile-Markt ein Milliarden-Publikum.

Fans können sich für Mobile-Version registrieren

Ein genaues Erscheinungsdatum für “Final Fantasy 14 Mobile” steht noch aus. Aktuell sind mehrere Spieltests geplant, die in China beginnen. Eine weltweite Veröffentlichung wird danach erwartet. Fans können sich bereits vorab registrieren.

Der erste Trailer stimmt auf “Final Fantasy 14 Mobile” ein.

Auch die erhältlichen Versionen von “Final Fantasy 14” kommen nicht zu kurz: Für bestehende Spieler brachte Patch 7.1 kürzlich neue Inhalte, darunter eine an “Final Fantasy 11” angelehnte Raid-Serie und Story-Erweiterungen.

