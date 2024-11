Final Fantasy 7 Rebirth: Director äußert sich zum umstrittenen Ende und nennt einen Grund

Mit der Remake-Trilogie von „Final Fantasy 7“ wird das Originalspiel aus 1997 neu aufgelegt. Dabei gibt es nicht nur neue Gameplay-Features. Auch an der Story wird kräftig geschraubt.

So auch bei dem zuletzt erschienenen „Final Fantasy 7: Rebirth“, das im Februar 2024 veröffentlicht wurde. Dabei erlebten die Spieler am Ende des Titels einen fiesen Cliffhanger, bei dem bislang offen bleibt, wie es mit dem Charakter Aerith weitergeht. Laut dem Director Naoki Hamaguchi wurde dieses Ende bewusst gewählt, um für Diskussionen zu sorgen.

Vorsicht! Es könnten Spoiler für „Final Fantasy 7: Rebirth“ folgen!

Fanservice sollte vermieden werden

In einem Interview mit den Kollegen von Eurogamer sprach Hamaguchi kürzlich über das Ende von „Final Fantasy 7: Rebirth“ und die Reaktionen der Fans. „Es gab eine Gefahr, es gab definitiv eine Falle“, sagte er im Bezug auf Aeriths Schicksal.

„Beim Originalspiel war ich nur ein Fan. Ich habe das Spiel gespielt, als ich jünger war, und ich habe meine Perspektive auf diese Szene als einzelner Fan. Ich hatte das Gefühl, wenn ich eine Entscheidung treffen würde – es muss in diese Richtung gehen, wir müssen es so machen – dann würde das Ganze sehr stark von den Fans bestimmt werden. Vielleicht wäre es dann eher ein Fanservice. Das wollte ich irgendwie vermeiden.“

Stattdessen konzentrierte sich Hamaguchi auf die Präsentation der Vision der ursprünglichen Entwickler von „Final Fantasy 7″, Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase und Kazushige Nojima. „Herr Kitase sagt oft, dass er wirklich diese Art von Debatte und Spekulationen nach dem Spiel auslösen wollte, die sich bis zum dritten Spiel zieht, damit die Leute so lange darüber reden, bis sie den endgültigen Abschluss sehen“, so Hamaguchi weiter. „In diesem Sinne denke ich, dass wir wahrscheinlich genau das erreicht haben, was er erreichen wollte, und ich bin sehr zufrieden damit, denn die Leute reden immer noch darüber.“

Spieler wissen noch nicht, wie es weitergeht

Besonders für Nutzer, die „Final Fantasy 7“ aus 1997 gespielt haben, dürfte das Ende von „Final Fantasy 7: Rebirth“ ein großes Rätsel sein. Allerdings wollte Hamaguchi noch nicht verraten, wie viel von der ursprünglichen Geschichte im dritten Teil der Remake-Reihe geändert wird.

„Wichtig ist, dass sich der Spieler fragt, ob sich etwas ändert oder nicht“, sagte er. „Wenn also alles genauso wäre wie in der ursprünglichen Handlung, wüsste man genau, was kommt: Es gäbe keine Vorfreude, keine Aufregung. Die Leute, die das Spiel gespielt haben, wüssten genau, was als Nächstes passiert. Es wäre kein wirklich unterhaltsames Erlebnis. Es wäre vielleicht nostalgisch, aber es wäre kein unterhaltsames Erlebnis.“

Laut dem Director gebe es einige Schlüsselmomente am Ende des Spiels, die die Nutzer besonders zum Grübeln bringen sollen, wie die Whispers oder Zacks alternative Zeitlinie. Der Zweck dieser Elemente sei es, den Spielern zu zeigen, dass sich die Geschichte in diesen Szenen ändern könnte, aber nicht muss.

„Ich möchte wirklich, dass sich weiterhin so viele Fans an uns wenden und fragen: Was wird sich ändern?“, so Hamaguchi. „Wie wird die Geschichte letztendlich enden? Wird es dasselbe sein? Wird sie sich verändern? Und diese Spannung und Vorfreude auf das dritte Spiel der Reihe aufrechtzuerhalten, ich denke, das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben.“

