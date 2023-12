Final Fantasy VII Rebirth: Director freut sich, dass ihr das Schicksal von Aerith erleben könnt

Schon bald geht es mit der Remake-Trilogie zu „Final Fantasy VII“ weiter. „Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PlayStation 5. Wie der Creative Director Tetsuya Nomura bereits zuvor in einer Vorschau zum Spiel angab, wird sich der kommende Teil um Themen wie das Leben, den Tod und daraus resultierende Verluste drehen.

Dies hört sich nach schlechten Nachrichten für den beliebten Charakter Aerith an. Im Original aus 1997 fand diese nämlich ihr jähes Ende durch die Hand von Sephiroth. Ob dies auch im kommenden „Final Fantasy VII: Rebirth“ wieder der Fall sein wird, wurde bis jetzt noch nicht verraten. Allerdings kann es der Director des Spiels, Naoki Hamaguchi, kaum erwarten, bis die Spieler das Schicksal von Aerith erleben.

Entwickler haben noch nicht verraten, wie es mit Aerith weitergeht

In den letzten Wochen haben die Entwickler von „Final Fantasy VII: Rebirth“ wieder vermehrt über das kommende Spiel gesprochen, immerhin ist der Release nun nicht mehr weit entfernt. Ein großes Thema bei den Fans ist jedoch das Schicksal von Aerith, die im Originalspiel leider den Löffel abgeben musste. Wie es um den beliebten Charakter in der Remake-Trilogie steht, wurde bislang nicht verraten, obwohl Naoki Hamaguchi in einem Interview bereits angab, dass der Titel eine Szene enthalten wird, die die Spieler „um den Verstand bringen wird“.

FF7 Rebirth Director Naoki Hamaguchi promises that Rebirth will be a major evolution from FF7 Remake and he hopes that many players will be able to see what Aerith’s fate will be! #FF7R pic.twitter.com/mlqbOa9LJD — Genki✨ (@Genki_JPN) December 28, 2023

Kürzlich hat die japanische Webseite 4Gamer einige der führenden japanischen Spieleentwickler interviewt und sie nach ihren Zielen für das neue Jahr gefragt. Hamaguchi war einer dieser Entwickler und nutzte die Gelegenheit, um über „Final Fantasy VII: Rebirth“ zu plaudern. Er hob etwa die „riesige Weltkarte“ sowie die erweiterten Spielmechaniken hervor. Dazu gab er an, dass er sich wünscht, dass so viele Spieler wie möglich Aeriths Schicksal erleben können. „Dieses Werk zeigt die Geschichte von der Zeit an, in der sie aus Midgar in die Vergessene Stadt flieht, und ich hoffe, dass viele Spieler in der Lage sein werden, Aeriths Schicksal zu verfolgen“, so der Director.

Zuletzt hatten wir darüber berichtet, dass der Charakter Cait Sith, der in „Final Fantasy VII: Rebirth“ spielbar sein wird, seinen schrulligen Kampfstil aus dem Originalspiel beibehalten wird. Dieser soll in dem kommenden Rollenspiel sogar noch erweitert werden. So soll der Charakter unter anderem Würfelangriffe und andere glücksbasierte Fähigkeiten erhalten.

Quelle: TheGamer