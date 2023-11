Final Fantasy VII Rebirth: Darstellungs-Modi bestätigt – Das wird auf der PS5 technisch geboten

Auf der Paris Game Week 2023 nannte Produzent Yoshinori Kitase am Wochenende technische Details zu "Final Fantasy VII: Rebirth". Wie Kitase bestätigte, dürfen wir uns beim kommenden Rollenspiel auf die mittlerweile fast schon obligatorischen Darstellungs-Modi freuen.

Auf der Paris Game Week am vergangenen Wochenende hatten die Redakteure von „FFDream“ die Möglichkeit, ein paar Worte mit Yoshinori Kitase, dem Produzenten von „Final Fantasy VII: Rebirth“, zu wechseln.

Wie Kitase im Laufe des Interviews bestätigte, ließen sich die Entwickler bei der Gestaltung der offenen Welt von „Rebirth“ von diversen anderen Rollenspielen inspirieren – darunter „Final Fantasy XV“. Versprochen wird eine Open-World, die in bestimmten Bereichen zwar an „Final Fantasy XV“ erinnert, auf der anderen Seite jedoch „einzigartig gestaltet wird, um in das Universum von Final Fantasy VII zu passen“.

Weiter führte der Produzent aus, dass „Final Fantasy VII: Rebirth“ auf der PS5 zwei Darstellungs-Modi enthalten wird. Zum einen haben wir es hier mit dem Grafik-Modus zu tun, in dem das Rollenspiel in 4K und 30FPS dargestellt wird.

Hinzukommt ein Performance mit einer niedrigeren Auflösung, die aller Wahrscheinlichkeit bei 1440p liegen wird, und einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

Demo offenbarte technische Schwächen

Wie „FFDream“ berichtet, lief die auf der Paris Game Week präsentierte Demo von „Final Fantasy VII: Rebirth“ noch nicht in allen Bereichen rund. Vor allem der Grafik-Modus soll Probleme damit haben, eine konstante Bildwiederholungsrate aufrechtzuerhalten. Die daraus resultierenden Slow-Downs beschreiben die Redakteure als „unangenehmes Spielerlebnis“.

Zudem spricht „FFDream“ von Clipping-Fehlern und weiteren kleinen Grafikproblemen, die möglicherweise auf technische Kompromisse, die bei der Gestaltung der offenen Wert eingegangen werden mussten, zurückzuführen sind. Allerdings ist anzumerken, dass die auf der Paris Game Week präsentierte Demo auf einem älteren Build von „Rebirth“ basierte.

Daher sei bis zum Release Anfang 2024 noch ausreichend Zeit, technisch nachzubessern.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 zeitexklusiv für die PS5. Weitere Eindrücke und Neuigkeiten zum zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

