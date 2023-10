Final Fantasy VII Rebirth: Eine bekannt Stimme – Synchronsprecher von Vincent vorgestellt

Bekanntermaßen dürfen wir uns in "Final Fantasy VII: Rebirth" auf ein Wiedersehen mit Vincent Valentine freuen. Wie Square Enix bekannt gab, wird Vincent von einem bekannten Synchronsprecher vertont, der in der Vergangenheit in bekannten Rollen zu hören war.

Wie bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Final Fantasy VII: Rebirth“ bestätigt wurde, steht uns im zweiten Kapitel des Remakes unter anderem ein Wiedersehen mit dem bekannten Charakter Vincent Valentine ins Haus.

Spielbar ist dieser laut offiziellen Angaben allerdings nicht und wird lediglich als Begleiter eurer Gruppe fungieren. Ergänzend zu dieser Ankündigung bestätigte Square Enix den Synchronsprecher von Vincent Valentine und gab bekannt, dass wir uns hier auf eine bekannte Stimme freuen dürfen.

Die Rede ist von Matthew Mercer, der in den vergangenen Jahren unter anderem als Minsc in „Baldur’s Gate 3“ oder als Ganondorf in Nintendos Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ zu hören war.

Auch Cole Cassidy aus Blizzards Multiplayer-Shooter „Overwatch 2“ wurde von Mercer vertont.

Zwei Discs und reichlich Content

Im Rahmen der ausführlichen Präsentation von „Final Fantasy VII: Rebirth“ auf der diesjährigen Tokyo Game Show 2023 wies Square Enix darauf hin, dass wir es beim zweiten Kapitel des Remakes mit einem umfangreichen Abenteuer in einer offeneren Spielwelt zu tun haben, das abseits der Handlung reichlich optionalen Content bietet.

Unter dem Strich sollen genug Inhalte geboten werden, um uns bis zu 100 Spielstunden zu beschäftigen. Untergebracht werden die knapp 150 Gigabyte an Daten auf zwei Blu-ray-Discs. Vor dem ersten Start von „Final Fantasy VII Rebirth“ müssen zunächst beide Discs installiert werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass sich anschließend nur einer der beiden Datenträger im Laufwerk befinden muss.

Einen Disc-Wechsel im Spiel wird es also nicht geben. Laut Game-Director Naoki Hamaguchi ist die Gestaltung der offeneren Spielwelt auf das Feedback der Community zurückzuführen, dem der erste Teil des Remakes zu linear ausfiel. Weitere Details zu diesem Thema und die Aussagen von Hamaguchi haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Final Fantasy VII Rebirth“ wird ab dem 29. Februar 2024 erhältlich sein.

It’s official! Matt Mercer (@matthewmercer) is the voice of Vincent Valentine in Final Fantasy VII Rebirth. #FF7R pic.twitter.com/8dKq3E6EXj — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) October 14, 2023

