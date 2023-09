Final Fantasy VII Rebirth: Fortschritte werden nicht übernommen – Angaben zur Spielzeit

Auch „Rebirth“, der zweite Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes, gehörte zu den Titeln, die uns im Rahmen der gestrigen State of Play-Ausgabe in Form eines neuen Trailers präsentiert wurden.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers lieferten uns die kreativen Köpfe hinter dem Remake weitere Details. Wie Game-Director Naoki Hamaguchi in einer kurzen Mitteilung an die Community versprach, dürfen wir uns in „Final Fantasy VII: Rebirth“ nicht nur auf eine abwechslungsreiche und große Spielwelt freuen, die auf ihre Erkundung wartet.

Darüber hinaus soll in „Rebirth“ ausreichend Content geboten werden, um uns bis zu 100 Stunden zu beschäftigen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es die Kampagne auf eine Spielzeit von 100 Stunden bringen wird.

Eure Fortschritte aus dem ersten Teil werden nicht übernommen

Ein weiteres Thema, über das Hamaguchi im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog sprach, sind die Fortschritte aus dem ersten Teil des „Final Fantasy VII Remakes“. Egal ob Level-Ups oder Fähigkeiten: Da es sich bei „Rebirth“ um eine eigenständige Rollenspiel-Erfahrung handelt, werden eure errungenen Fortschritte aus dem ersten Teil nicht übernommen.

Allerdings dürfen sich alle mit einem entsprechenden Spielstand auf eine kleine und nicht näher konkretisierte Überraschung freuen. „Wir haben angekündigt, dass das Final Fantasy VII-Remake-Projekt eine Trilogie sein und dass jeder Teil ein eigenständiges Spiel sein wird“, so der Game-Director.

Und weiter: „Aus diesem Grund erfolgt die Ausbalancierung jedes Spiels unabhängig und die Stufen und Fähigkeiten eines Spielers werden nicht von einem Spiel auf das nächste übertragen. Wir haben jedoch einige spezielle Boni für Fans geschaffen, die das vorherige Spiel gespielt haben, damit sie mit etwas Besonderem beginnen können.“

„Final Fantasy VII Rebirth“ wird ab dem 29. Februar 2024 zeitexklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein.

Final Fantasy VII Rebirth director Naoki Hamaguchi has a special message for everyone looking forward to the game. [2/3] #FF7R pic.twitter.com/gd2Vk8B93k — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 14, 2023

