Final Fantasy VII Rebirth: Belästigt mich nicht wegen ungeliebten Charakteren, bittet Autor

„Final Fantasy VII“ hat eine ganze Reihe an beliebten und ikonischen Charakteren zu bieten – sowohl im Original als auch in der neuen Remake-Trilogie. Aber anscheinend gibt es auch einige Figuren, die das Blut der Spieler zum Kochen bringen. Dies geht sogar so weit, dass einige Fans verlangen, diese verhassten Charaktere aus dem Spiel zu verbannen.

Kazushige Nojima, Scenario Writer des kommenden „Final Fantasy VII: Rebirth“, ist diese Äußerungen nun leid. Er bat darum, ihm nicht länger solche Forderungen zu schicken.

„Jeder Charakter ist mit Liebe geschrieben“

Über Twitter meldete sich Nojima, ein langjähriger „Final Fantasy“-Autor, zu dem Thema zu Wort. Er bat darum, ihm keine Nachrichten mehr zu schicken, in denen gefordert wird, bestimmte Charaktere aus der laufenden Remake-Trilogie zu „Final Fantasy VII“ zu löschen. „Jeder Charakter ist mit Liebe geschrieben“, so Nojima. „Es steht euch frei, eure Meinung oder Gedanken zu äußern. Aber bitte hört auf, mir Ideen zu schicken, wie ich diesen Charakter löschen oder ihn sogar töten sollte.“

Der Autor fügte hinzu, dass er sein Konto ungern auf „Privat“ stellen oder gar Leute auf Twitter blockieren oder stumm schalten wolle. Er hätte aber gerne, dass diese Nachrichten aufhören. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Kazushige Nojima zu übertriebenen Fan-Forderungen zu Wort meldet. Im letzten Jahr kündigte der Autor an, gar nicht mehr über die Projekte, an denen er arbeitet, sprechen zu wollen. Stattdessen wollte er über seinen Account lieber an seinem Privatleben teilhaben lassen.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy VII Rebirth:

Zuletzt haben sich der Director Naoki Hamaguchi sowie der Creative Director Tetsuya Nomura von „Final Fantasy VII: Rebirth“ zu dem beliebten Charakter Sephiroth geäußert. Dieser habe im Remake eine viel größere Rolle, als noch im Original. „Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für PlayStation 5.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren