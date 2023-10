Final Fantasy VII Rebirth: Neues Gameplayvideo von der Thailand Game Show veröffentlicht

Auf der „Thailand Game Show 2023“, welche vom 20. bis zum 22. Oktober in Bangkok abgehalten wurde, gab es eine Demo zum bald erscheinenden zweiten Teil zum Remake des kultigen PS1-Rollenspiels „Final Fantasy VII“. Nun hat „Square Enix“ ein Gameplay-Video auf Basis dieser Demo veröffentlicht, das ein paar neue Eindrücke über Story, Nebenquests und Minispiele bietet. Es handelt sich dabei um eine etwas erweiterte, englische Version des Gameplays von der Tokyo Gameshow Anfang des Monats.

Auch Abseits der Story ist für reichlich Content gesorgt

Im Video erkunden Cloud und seine Gefährten die im Vergleich zum ersten Teil des Remakes deutlich offenere Welt. Es werden auch wieder verschiedene Interaktionen mit den Chocobos gezeigt, sowie die Chocobo-Farm, bei der man die praktischen Reitvögel zur Erkundung der Welt mieten kann. Auch das Kampf-Gameplay wird wieder ausführlich gezeigt. Neben einigen Hauptstory-Cutscenes, die unter anderem in der bereits in vorherigen Trailern vorgestellten Junon Region spielen, Gameplay mit Cloud und Sephiroth und einigen Details zu den Nebenquests wurden vor allem einige der Minispiele vorgestellt.

Einige davon, wie das Klavierminispiel, das Mog-Haus und das Kartenspiel „Queen’s Blood“ sind bereits bekannt. Es wird aber auch verschiedene Racing-Minispiele, sowohl auf Motorrädern, als auch auf den Rücken von Chocobos geben, sowie ein Roboter-Box-Minispiel im Stil des Originals auf der PS1.

Es gibt also auch abseits der Hauptstory einiges zu tun. Schließlich sprechen die Entwickler von über 100 Stunden Spielzeit. Dafür spricht auch die Downloadgröße von 150 GB, die sogar die Auslieferung auf zwei Disks notwendig macht. Die Neuauflage bietet so viele neue und überarbeitete Inhalte, dass für viele der Begriff Remake dem Ganzen nicht mehr gerecht wird. Allein die Aufteilung in zwei separate Spiele spricht für deren Umfang.

Dementsprechend viele fiebern dem 29. Februar 2024 entgegen, an dem „Final Fantasy VII: Rebirth“ vorerst exklusiv für PS5 erscheint. Ab dem 29. Mai darf das Rollenspiel-Epos dann auch für andere Plattformen veröffentlicht werden. PC-Spieler dürften also nicht allzu lang auf ihren Start ins Abenteuer warten müssen.

