Final Fantasy VII Rebirth: Square verärgert Spieler mit Aussprache von Cait Sith

Seit dem Release des Originals "Final Fantasy VII" in 1997 streiten die Spieler darüber, wie der Name des Charakters Cait Sith ausgesprochen wird. Square Enix will nun die Lösung bieten, verärgert damit aber irische und schottische Fans.

Seit Jahren wundern sich die Spieler, wie der Name des mysteriösen Charakters Cait Sith in „Final Fantasy VII“ ausgesprochen wird. Da die plüschige Katze in dem kommenden „Final Fantasy VII Rebirth“ seine Rückkehr feiert, will Square Enix nun bei der korrekten Aussprache des Names helfen.

Dies verärgert jedoch einige Spieler. Die geben an, dass die englische Aussprache des Unternehmens die gälische Herkunft des Originals auslöschen würde.

Cait Sith soll weder „Kate Sith“ noch „Ket Shee“ ausgesprochen werden

Wird der Name Cait Sith nun „Kate Sith“, wie die Sith aus „Star Wars“, oder aber „Ket Shee“ ausgesprochen? Die seltsame Plüschkatze kommt zwar seit Jahren in mehreren „Final Fantasy“-Medien vor, ihr Name wird jedoch von keinem Charakter ausgesprochen. Nun platzt jedoch Square Enix hinein und gibt an, dass die Fans die Katze all die Jahre ganz falsch genannt haben. Laut der offiziellen Aussage des Unternehmens soll der Name des Kronen tragenden Charakters nämlich „Kate Sihth“ ausgesprochen werden.

Während sich die einen Spieler am Kopf kratzen, wer denn bitte auf diese Aussprache gekommen ist, zeigen sich einige schottische und irische Fans entsetzt. Denn der Charakter Cait Sith ist der Sagengestalt „Cat-sìth“, oder irisch-gälisch „Cat Sidhe“, nachempfunden. Der Legende nach handelt es sich dabei um eine große schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust, die die schottischen Highlands heimsuchen und die Seelen der Toten ins Feenreich verschleppen soll. Die korrekte gälische Aussprache wäre demnach „Ket Shee“.

Die japanische Synchronisation des Charakters kommt der gälischen Aussprache sogar ziemlich nah. In der englischen Version wird der Name jedoch komplett über den Haufen geworfen, obwohl Cait Sith in den Spielen sogar einen schottischen Akzent hat. „Dies ist eine der seltenen Gelegenheiten, in denen sich das irische und schottische Twitter zu einem gälischen Twitter zusammenschließen und glaubt mir, dafür wollt ihr nicht auf der Empfängerseite stehen“, schrieb ein Nutzer zu der Diskussion über die Aussprache auf Twitter. Ein weiterer Nutzer stimmte dem zu: „Okay, es ist schon ein bisschen wild, ein mythologisches Wesen aus einer anderen Kultur zu nehmen und den Leuten dann zu sagen, dass die offizielle Art, es auszusprechen, überhaupt nicht so ist, wie diese Kultur es ausspricht.“

